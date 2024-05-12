晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》女雙奪冠不夠！陳夢決賽擊敗孫穎莎單打再封后

2024/05/12 09:12

陳夢奪下冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕沙烏地大滿貫賽昨迎來最後高潮，女子單打決賽由第一種子的孫穎莎對決剛在女雙奪下冠軍的陳夢，陳夢沒有因對戰戰績不佳而陷入劣勢，反倒最終以6：11、11：5、11：8、11：9、6：11、11：8，贏下首屆沙烏地大滿貫賽事冠軍。

孫穎莎一路輕鬆過關，64強至準決賽只被王藝迪拿下僅僅一局，加上賽前對戰陳夢取得10勝5敗戰績，賽前大家主要看好孫穎莎能奪得首屆沙烏地大滿貫賽事冠軍。

孫穎莎在開賽首局2：4落後時，連奪6分要回領先優勢，也順利收下首盤，不過陳夢無所畏懼，連奪下3盤反倒取得聽牌將壓力丟回給對手，世界第一的孫穎莎面對壓力，硬是搶下一局追至2：3落後，兩名選手在第六局展開激戰，10：4落後時，孫穎莎再度化解4個冠軍點展現強心臟，好在陳夢最終扛下壓力，最終局數4：2拿下睽違已久的單打冠軍金盃。

陳夢奪下冠軍。（取自WTT臉書）

陳夢奪冠後表示自己仍覺得不可置信，一路晉級過來，每戰都遇到強勁的對手，雖然每次常晉級至決賽，但上次奪冠已經是2022年的新加坡大滿貫，這種機會非常難能可貴。而陳夢此戰拿下冠軍2000點積分後，世界排名也確定重返世界第二，也足以讓她再次進軍奧運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。