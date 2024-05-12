WTT大滿貫》女雙奪冠不夠！陳夢決賽擊敗孫穎莎單打再封后

陳夢奪下冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕沙烏地大滿貫賽昨迎來最後高潮，女子單打決賽由第一種子的孫穎莎對決剛在女雙奪下冠軍的陳夢，陳夢沒有因對戰戰績不佳而陷入劣勢，反倒最終以6：11、11：5、11：8、11：9、6：11、11：8，贏下首屆沙烏地大滿貫賽事冠軍。

孫穎莎一路輕鬆過關，64強至準決賽只被王藝迪拿下僅僅一局，加上賽前對戰陳夢取得10勝5敗戰績，賽前大家主要看好孫穎莎能奪得首屆沙烏地大滿貫賽事冠軍。

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孫穎莎在開賽首局2：4落後時，連奪6分要回領先優勢，也順利收下首盤，不過陳夢無所畏懼，連奪下3盤反倒取得聽牌將壓力丟回給對手，世界第一的孫穎莎面對壓力，硬是搶下一局追至2：3落後，兩名選手在第六局展開激戰，10：4落後時，孫穎莎再度化解4個冠軍點展現強心臟，好在陳夢最終扛下壓力，最終局數4：2拿下睽違已久的單打冠軍金盃。

陳夢奪下冠軍。（取自WTT臉書）

陳夢奪冠後表示自己仍覺得不可置信，一路晉級過來，每戰都遇到強勁的對手，雖然每次常晉級至決賽，但上次奪冠已經是2022年的新加坡大滿貫，這種機會非常難能可貴。而陳夢此戰拿下冠軍2000點積分後，世界排名也確定重返世界第二，也足以讓她再次進軍奧運。

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