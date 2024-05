MLB》只差1個出局數！勇士雖贏球但卻無緣30年來首場無安打比賽

J.D.馬丁尼茲在9局下半開砲,打破勇士挑戰無安打紀錄的美夢。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕勇士再度作客大都會,本場比賽勇士投手群表現出色,8.2局的投球中未讓對手擊出任何一支安打,但可惜9局下半被J.D.馬丁尼茲(J.D. Martinez)的全壘打破功,無緣創下紀錄,終場勇士就以4:1的比數拿下4連勝,而大都會則吞下2連敗。

本場先發投手佛里德(Max Fried)主投7局無失分,8局登板的中繼投手希梅尼茲(Joe Jiménez)1局也未讓對手跨越雷池一步,且都沒讓對手敲出安打。

9局下半勇士換上終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias),面對開局前兩名打者順利抓下,離接力無安打比賽之差最後1個出局數時,J.D.馬丁尼茲咬中第1顆球,敲出他在轉隊後的第1支全壘打,讓勇士的美夢破碎,無緣創下勇士遷移到亞特蘭大後的第4次無安打比賽,而他們上一次達成此紀錄,則要回朔到美國時間1994年4月8日,距今已30年。

J.D. MARTINEZ KILLS THE NO HITTER WITH A TWO-OUT HOMER pic.twitter.com/3wCIj3VQmz

打線部分,勇士各在3、4以及9局上半都有分數進帳,哈里斯(Michael Harris II)3個打數都擊出安打,而今日擔任五棒指定打擊的阿西亞(Orlando Arcia)在3局上開轟,幫助球隊先馳得點。

Our favorite version of a hard launch.



4th home run of the season for Orlando Arcia. pic.twitter.com/PlT8QtlSlG