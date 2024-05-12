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MLB》只差1個出局數！勇士雖贏球但卻無緣30年來首場無安打比賽

2024/05/12 09:22

J.D.馬丁尼茲在9局下半開砲，打破勇士挑戰無安打紀錄的美夢。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士再度作客大都會，本場比賽勇士投手群表現出色，8.2局的投球中未讓對手擊出任何一支安打，但可惜9局下半被J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）的全壘打破功，無緣創下紀錄，終場勇士就以4：1的比數拿下4連勝，而大都會則吞下2連敗。

本場先發投手佛里德（Max Fried）主投7局無失分，8局登板的中繼投手希梅尼茲（Joe Jiménez）1局也未讓對手跨越雷池一步，且都沒讓對手敲出安打。

9局下半勇士換上終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias），面對開局前兩名打者順利抓下，離接力無安打比賽之差最後1個出局數時，J.D.馬丁尼茲咬中第1顆球，敲出他在轉隊後的第1支全壘打，讓勇士的美夢破碎，無緣創下勇士遷移到亞特蘭大後的第4次無安打比賽，而他們上一次達成此紀錄，則要回朔到美國時間1994年4月8日，距今已30年。

打線部分，勇士各在3、4以及9局上半都有分數進帳，哈里斯（Michael Harris II）3個打數都擊出安打，而今日擔任五棒指定打擊的阿西亞（Orlando Arcia）在3局上開轟，幫助球隊先馳得點。

勇士王牌左投佛里德主投7局無失分。（法新社）

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