MLB》前日職洋砲睽違7年再見大谷翔平 賽前相見歡讚「最強棒球員」

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與教士賽前，曾效力日職的前道奇內野手克魯茲（Luis Cruz）與日籍巨星大谷翔平相見歡，這是他睽違7年再次見到大谷，寒暄之餘，克魯茲也談到大谷進入大聯盟後的表現，盛讚他是現今棒球界最強球員。

現年40歲的克魯茲2008年到2013年在大聯盟先後效力過海盜、釀酒人、道奇與洋基，2014年起轉戰日本職棒並加盟羅德，2016年轉隊至巨人，2017年季中又透過交易去到樂天。克魯茲曾在2015年賽季入選明星賽，還獲得洋聯二壘手金手套獎。

請繼續往下閱讀...

克魯茲上次與大谷見面已經是2014年的事，當時年僅19歲的大谷仍在日本火腿，如今睽違7年再度見到大谷，克魯茲直言，「看到他在大聯盟表現亮眼令人雀躍。」他也表示，自己一直都是道奇的球迷，過去也曾效力道奇，能與道奇球團再相見也很高興。

克魯茲也談到大谷從日職時期到現在的變化，「他長高了，且作為打者的他進步神速。在日本，他已經是一位優秀的打者，但現在更加出類拔萃。」他不停稱讚大谷，「很榮幸能與現在被譽為棒球界最頂尖球員的大谷交手過，這是一種福氣，他是棒球界最強球員。」

被問及是否預料到大谷能在大聯盟取得如此成功，克魯茲坦言，「作為投手，他當時已經相當出色。但作為打者，我不知道。那時情況與現在不同，他找到了在大聯盟取得成功的方式，現在他是聯盟最頂級的打者之一，數據證明了這點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法