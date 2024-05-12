晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》納達爾打法網嗎？他親自說明狀況也透露內心想法

2024/05/12 09:11

納德爾。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在羅馬大師賽以1：6、3：6不敵波蘭第7種子胡卡奇（Hubert Hurkacz），止步次輪，對於外界關心他是否會參加法國網球公開賽，他表示，現階段還不能做決定。

受制於傷勢影響納達爾，本季在紅土球場拿到5勝3負，明顯未達「紅土之王」的宰制力，而隨著法網即將開打，關於是否參賽一事，他在結束羅馬賽事後表示，「現在有2種可能，其一是OK，我還沒做好準備，我還打得不夠好，可能是時候決定不打法網，另一個是接受現在的自己，找到適合的解決方式，努力在兩週之內取得不一樣的改變。」

納達爾坦言，現在他的想法還不夠明確，但如果真要他抉擇，他會選擇打法網，而且要盡力做到最好，他表示，「身體方面我確實是有些問題，但可能還不足以阻止我參加職業生涯最重要的大賽，讓我看看之後的發展吧，看看明天、後天，或者是一週之後的精神面感覺，如果我準備好，我會努力去打法網，向過去15年一直拚搏的榮譽去戰鬥，即便現在看起來這一切是不可能。」

納達爾在2022年於法網拿下史無前例的14座冠軍，但他去年就因傷無緣參賽，今年是否能打也還是未定之天。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。