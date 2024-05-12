網球》納達爾打法網嗎？他親自說明狀況也透露內心想法

納德爾。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在羅馬大師賽以1：6、3：6不敵波蘭第7種子胡卡奇（Hubert Hurkacz），止步次輪，對於外界關心他是否會參加法國網球公開賽，他表示，現階段還不能做決定。

受制於傷勢影響納達爾，本季在紅土球場拿到5勝3負，明顯未達「紅土之王」的宰制力，而隨著法網即將開打，關於是否參賽一事，他在結束羅馬賽事後表示，「現在有2種可能，其一是OK，我還沒做好準備，我還打得不夠好，可能是時候決定不打法網，另一個是接受現在的自己，找到適合的解決方式，努力在兩週之內取得不一樣的改變。」

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納達爾坦言，現在他的想法還不夠明確，但如果真要他抉擇，他會選擇打法網，而且要盡力做到最好，他表示，「身體方面我確實是有些問題，但可能還不足以阻止我參加職業生涯最重要的大賽，讓我看看之後的發展吧，看看明天、後天，或者是一週之後的精神面感覺，如果我準備好，我會努力去打法網，向過去15年一直拚搏的榮譽去戰鬥，即便現在看起來這一切是不可能。」

納達爾在2022年於法網拿下史無前例的14座冠軍，但他去年就因傷無緣參賽，今年是否能打也還是未定之天。

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