網球》羅馬爆滿球迷歡送！納達爾享受王者待遇後有感而發（影音）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在羅馬大師賽以1:6、3:6不敵波蘭第7種子胡卡奇(Hubert Hurkacz),止步次輪,他在結束採訪後也到球員通道廊橋向的爆滿球迷揮手致謝,到場的群眾齊聲高喊「Rafa!Rafa!」,場面十分壯闊,也展現他的高人氣。

對於羅馬沒有像馬德里一樣,在他結束賽事後舉辦致敬儀式,納達爾說:「我從來沒說過這是我最後一次參加羅馬比賽,我在馬德里告別式因為我100%確定,在羅馬不是100%,可能有98%吧,如果不是百分之百確定的事,我是不會說的。」

納達爾是羅馬大師賽最強的「十冠王」,而他也表示,「羅馬是我銘記在心的賽事之一,我在這打了幾場最難忘、最美好、最感動的比賽,我很享受在這球場比賽。」

看到這麼多球迷致敬,納達爾說:「我一直覺得整個職業生涯都被熱愛和支持,現在也不例外,不是嗎?可能當大家覺得看我打球機會越來越少,他們會更激動和難過,從某種意義來說,網球歷史上一個很重要的時代可能也快結束。」

對於想在球迷心中打造什麼樣的形象,納達爾表示,「作為運動員,我希望自己的成績被記住,但作為一個平凡人,我希望大家把我看成是一個懂得尊重、積極且正面的榜樣,而且是一個有教養的好人,僅此而已。」

