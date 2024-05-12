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網球》羅馬爆滿球迷歡送！納達爾享受王者待遇後有感而發（影音）

2024/05/12 09:24

納達爾不敵波蘭第7種子胡卡奇，止步次輪。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在羅馬大師賽以1：6、3：6不敵波蘭第7種子胡卡奇（Hubert Hurkacz），止步次輪，他在結束採訪後也到球員通道廊橋向的爆滿球迷揮手致謝，到場的群眾齊聲高喊「Rafa！Rafa！」，場面十分壯闊，也展現他的高人氣。

對於羅馬沒有像馬德里一樣，在他結束賽事後舉辦致敬儀式，納達爾說：「我從來沒說過這是我最後一次參加羅馬比賽，我在馬德里告別式因為我100％確定，在羅馬不是100％，可能有98％吧，如果不是百分之百確定的事，我是不會說的。」

納達爾是羅馬大師賽最強的「十冠王」，而他也表示，「羅馬是我銘記在心的賽事之一，我在這打了幾場最難忘、最美好、最感動的比賽，我很享受在這球場比賽。」

看到這麼多球迷致敬，納達爾說：「我一直覺得整個職業生涯都被熱愛和支持，現在也不例外，不是嗎？可能當大家覺得看我打球機會越來越少，他們會更激動和難過，從某種意義來說，網球歷史上一個很重要的時代可能也快結束。」

對於想在球迷心中打造什麼樣的形象，納達爾表示，「作為運動員，我希望自己的成績被記住，但作為一個平凡人，我希望大家把我看成是一個懂得尊重、積極且正面的榜樣，而且是一個有教養的好人，僅此而已。」

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