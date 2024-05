足球》曼城攻四球痛宰富勒姆！ 英超四連霸近在咫尺

曼城四球大聖富勒姆。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕曼城昨前往富勒姆主場進行英超第37輪賽事,靠著65%控球率及團隊4顆進球在客場逞威,距離英超四連霸也越來越近。

加亞迪奧爾(Josko Gvardiol)開局13分鐘與德布勞內(Kevin De Bruyne)巧妙的小組搭配突破對手防線先為曼城拔得頭籌,下半場福登(Phil Foden)在禁區有球員倒地情況下,仍將球送進球門,曼城獲得2球領先。

Not your typical 'defender'



Take a bow, @JoskoGvardiol4! pic.twitter.com/8s1aeyw506