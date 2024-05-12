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足球》曼城攻四球痛宰富勒姆！ 英超四連霸近在咫尺

2024/05/12 10:30

曼城四球大聖富勒姆。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曼城昨前往富勒姆主場進行英超第37輪賽事，靠著65%控球率及團隊4顆進球在客場逞威，距離英超四連霸也越來越近。

加亞迪奧爾（Josko Gvardiol）開局13分鐘與德布勞內（Kevin De Bruyne）巧妙的小組搭配突破對手防線先為曼城拔得頭籌，下半場福登（Phil Foden）在禁區有球員倒地情況下，仍將球送進球門，曼城獲得2球領先。

第71分鐘，加亞迪奧爾在禁區遠邊努力追趕到席爾瓦（Bernardo Silva）的吊中球，一記飛踢把球踹進球門完成梅開二度，隨後傷停補時，阿瓦雷斯（Julian Alvarez）靠著罰球在添得一分，終場曼城4：0痛宰富勒姆。

曼城結束36場比賽，近期取得8連勝並以85積分領先冠軍競爭者兵工廠的83分，兩邊目前完賽數相同，只要兵工廠今天輸掉熱刺，曼城在下場比賽擊敗熱刺就能完成史無前例的四連霸。

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