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MLB》魏斯伯格11局下再見安打！美東王者金鶯擊敗響尾蛇收3連勝

2024/05/12 10:34

魏斯伯格（11號）在11局下敲出再見安打，受到隊友潑水慶祝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯在主場再次迎戰響尾蛇，雙方鏖戰到延長賽，金鶯在11局下靠著魏斯伯格（Jordan Westburg）的再見安打，以5：4收下3連勝，也是近8場比賽的第7勝，持續坐上美聯東區王座，而響尾蛇則吞下2連敗。

金鶯在7局前仍以1分落後響尾蛇，但在8局下半，金鶯強打桑坦德（Anthony Santander）開砲，轟出中外野方向的陽春全壘打追平比數，且直到9局結束雙方比數依舊平手，進入延長加賽。

10局雙方投手都成功守城，將比賽推進至11局，11局上金鶯派上「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）登板投球，雖然順利抓下首名打者，但面對沃克（Christian Walker）控球失準投出觸身球保送形成一、三壘有人，而金布瑞穩住陣腳，先是飆出三振凍結跑者，接著又讓打者擊出游擊滾地球刺殺往二壘的跑者，面對危機安全下庄。

而金鶯也不想夜長夢多，首棒打者魏斯伯格鎖定第1球，擊出右外野線邊安打送回再見分，幫助球隊在11局下半擊敗對手拿下勝利。

在拿下本場勝利後，金鶯戰績來到26勝12敗，追平隊史在前38場比賽的最佳成績，並在1969年與1970年達成，前者拿下美聯冠軍，後者更是一舉奪得世界大賽金盃。

魏斯伯格包含再見安打在內，5打數狂敲4安，是本場最火燙的打者之一，而今天擔任第4棒的蒙卡索（Ryan Mountcastle）則是繳出3安猛打賞表現並且全是長打，另外美聯新人王韓德森（Gunnar Henderson）在5局下半打出本季第12轟，追平個人生涯新高；響尾蛇部分，紐曼（Kevin Newman）打出4打數2安打。

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