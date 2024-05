MLB》魏斯伯格11局下再見安打！美東王者金鶯擊敗響尾蛇收3連勝

魏斯伯格(11號)在11局下敲出再見安打,受到隊友潑水慶祝。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯在主場再次迎戰響尾蛇,雙方鏖戰到延長賽,金鶯在11局下靠著魏斯伯格(Jordan Westburg)的再見安打,以5:4收下3連勝,也是近8場比賽的第7勝,持續坐上美聯東區王座,而響尾蛇則吞下2連敗。

金鶯在7局前仍以1分落後響尾蛇,但在8局下半,金鶯強打桑坦德(Anthony Santander)開砲,轟出中外野方向的陽春全壘打追平比數,且直到9局結束雙方比數依舊平手,進入延長加賽。

請繼續往下閱讀...

10局雙方投手都成功守城,將比賽推進至11局,11局上金鶯派上「金寶」金布瑞(Craig Kimbrel)登板投球,雖然順利抓下首名打者,但面對沃克(Christian Walker)控球失準投出觸身球保送形成一、三壘有人,而金布瑞穩住陣腳,先是飆出三振凍結跑者,接著又讓打者擊出游擊滾地球刺殺往二壘的跑者,面對危機安全下庄。

而金鶯也不想夜長夢多,首棒打者魏斯伯格鎖定第1球,擊出右外野線邊安打送回再見分,幫助球隊在11局下半擊敗對手拿下勝利。

Jordan Westburg's 4th hit of the day is a #walkoff winner! pic.twitter.com/Hq4Pb76Suc