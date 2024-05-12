NBA季後賽》下半場之神！KI無視4人防守死之拋投 談閱讀比賽重要性

厄文。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽西部次輪G3，獨行俠以105：101力克雷霆，系列賽取得2：1領先，除了東契奇（Luka Doncic）帶傷上陣砍22分、華盛頓（P.J. Washington）27分之外，厄文（Kyrie Irving）在決勝節讀秒階段的關鍵拋投，也是獨行俠獲勝主因。

厄文此役上場全隊最多41分鐘，17投10中攻下22分7助攻5籃板1抄截。他在比賽最後39.1秒之際，擺脫威廉斯（Jalen Williams）防守後切到禁區，此時雷霆3名球員立即貼上前想干擾厄文，不過厄文技巧高超，展現關鍵時刻大心臟，在4人夾擊下用左手拋投得手，也奠定獨行俠勝基。

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根據《StatMuse》數據指出，厄文在今年季後賽上半場平均僅得到6.3分，投籃命中率39%，三分命中率22%；然而到了下半場，厄文有如神仙附體，平均得分飆升至17分，投籃命中率與三分命中率都分別高達57%與54%。

賽後厄文也談到閱讀比賽的重要性，「閱讀比賽遠比你強求自己攬起各種事情還要重要。」他強調，人們總是想要看到球星在場上砍分，但在季後賽，有時候情況並非如此，反而是如何打出無私球風、懂得判別場上情勢，以及做到球隊需要的事，才是獲勝關鍵。

對於前鋒華盛頓今天的亮眼表現，厄文也毫不吝嗇稱讚，「他開賽就進入狀況，從無懈可擊的防守做起，他完全投入比賽。對手也持續放他空檔，這是對手的策略之一，所以我們必須讓他們付出代價，我們不斷增加他的信心，鼓勵他繼續投三分球。」

厄文也對負傷奮戰的東契奇表示肯定，「他今天出色地運用自己的聲音來領導，你可以看出他想贏球，這就是我們需要他的地方，他持續提供能量，相信隊友，無論他投進多少求我們都會贏，這就是我們全力以赴的原因，這不是他一個人的責任，是我們所有人的責任。」

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