MLB》蝴蝶球殺手！道奇MVP強打佛里曼開轟 豪寫史上第一紀錄

佛里曼。(USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇強打佛里曼(Freddie Freeman)今日逮中教士投手沃德倫(Matt Waldron)的蝴蝶球開轟,追平史上第一紀錄。

佛里曼1上首打席就炸裂,鎖定沃德倫一顆低角度79.3英哩蝴蝶球,大棒一揮掃出右外野陽春砲,本季第4轟出爐,擊球初速96.3英哩、飛行距離341英呎,助隊先馳得點。

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,這是佛里曼生涯第4度狙擊蝴蝶球開轟,自2008年啟用投球追蹤系统(Pitch-tracking era)以來,與克魯茲(Nelson Cruz)、齊默曼(Ryan Zimmerman)、鄧恩(Adam Dunn)並列史上之最,無疑是「蝴蝶球殺手」。

