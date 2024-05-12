MLB》大谷翔平熄火沒差！ 宇宙道奇完封教士還寫隊史新紀錄（影音）

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天雖然打擊熄火，但靠著派克斯頓（James Paxton）6局無失分好投，加上T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）一棒定江山的滿貫砲，道奇終場以5：0完封教士，報昨日遭再見安打之仇。

道奇首局就有分數進帳，佛里曼（Freddie Freeman）痛擊教士蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron），敲出右外野陽春砲，本季第4轟出爐，助隊先馳得點。

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道奇6上攻勢再起，T.赫南德茲在滿壘時建功，夯出左外野一棒定江山的滿貫砲，這是他本季第11發全壘打、擊球初速105.5英哩，幫助球隊奠定勝基。

Teoscar Hernández brings them ALL home with his 11th homer of the season! pic.twitter.com/ypkmHjIIjG — MLB （@MLB） May 12, 2024

道奇先發投手派克斯頓繳出6局無失分4K好投，後續靠著牛棚力保不失聯手完封教士，派克斯頓摘下本季第5勝。道奇連續18場比賽失分不超過4分，創下隊史新紀錄。

大谷翔平前2打席都敲出左外野飛球出局，第三打席選到四壞保送，7上第四打席敲出投手前滾地出局，9上原本輪到大谷的棒次，道奇換上代打，讓大谷「打卡下班」。大谷翔平此戰3打數掛蛋，選到1保送、跑回1分，賽後打擊率0.352。

T.赫南德茲滿貫砲。（法新社）

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