MLB》大谷翔平熄火沒差！ 宇宙道奇完封教士還寫隊史新紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天雖然打擊熄火,但靠著派克斯頓(James Paxton)6局無失分好投,加上T.赫南德茲(Teoscar Hernandez)一棒定江山的滿貫砲,道奇終場以5:0完封教士,報昨日遭再見安打之仇。

道奇首局就有分數進帳,佛里曼(Freddie Freeman)痛擊教士蝴蝶球投手沃德倫(Matt Waldron),敲出右外野陽春砲,本季第4轟出爐,助隊先馳得點。

道奇6上攻勢再起,T.赫南德茲在滿壘時建功,夯出左外野一棒定江山的滿貫砲,這是他本季第11發全壘打、擊球初速105.5英哩,幫助球隊奠定勝基。

Teoscar Hernández brings them ALL home with his 11th homer of the season! pic.twitter.com/ypkmHjIIjG