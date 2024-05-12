MLB》界外球請注意安全！山本由伸遭界外強襲球擊中右胸（影音）

3X NPB Gold Glove winner Yoshinobu Yamamoto showing off his fielding. pic.twitter.com/eikfxnWBpC — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 12, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕界外球請注意安全！道奇對上教士一戰，日籍強投山本由伸今天沒有先發，在板凳席當觀眾，卻意外飛來橫禍，遭到一顆界外強襲球打中，所幸似乎沒有大礙。

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比賽進行到5局下，教士該局首名打者東岡凱爾（Kyle Higashioka），面對道奇先發左投派克斯頓（James Paxton）的第一顆彈指曲球出棒，結果打成三壘方向界外球。

然而界外球可不長眼，這球直朝坐在板凳席上的山本由伸，令他完全沒有時間反應，即便想伸出左手去擋也來不及，球不偏不倚直接擊中山本由伸的右胸。所幸山本似乎看起來無大礙，在被球打到後露出笑容，繼續留在場邊觀戰。

棒球比賽中的界外球實屬危險，除了球迷有可能會有被打傷的風險，就連球員也不例外。效力響尾蛇2A的台灣旅美投手林昱珉，日前坐在休息區就不慎被界外強襲球擊中下巴，預計將缺陣六週的時間。

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