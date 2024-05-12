MLB》領先多達6分無用！ 藍鳥16安外加牛棚聯手壓制逆轉雙城

藍鳥靠著強力打線以及牛棚的壓制，逆轉多達6分落後的比數並收下勝利。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在主場與雙城系列賽的第2戰，藍鳥克服多達6分的落後，全場打出16支安打逆轉超前，以及牛棚聯手壓制下，終場以10：8拿下逆轉勝。

藍鳥本場先發投手高斯曼（Kevin Gausman）狀況不穩，主投僅3局就被對手敲出10支安打失掉7分（6分自責分），包括3局下半桑塔納（Carlos Santana）的3分砲，使比數來到7：1。

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即便在第4局，藍鳥更換投手帕普（Zach Pop）也未能止血，一上來就被雙城首名打者傑弗斯（Ryan Jeffers）敲出本季第9轟帶有1分打點，而前4局藍鳥打線僅靠著小畢歇特（Bo Bichette）開砲以及安打串聯攻下3分。

Bo Bichette - Toronto Blue Jays （2）

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不過藍鳥並沒早早放棄，5局下半先靠著施奈德（Davis Schneider）的陽春砲開局，且小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲安上壘後，雙城雖果斷更換投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）但狀況不佳，先是投出暴投讓小葛雷諾上到二壘，輪到簡森（Danny Jansen）打擊時，他相中紅中偏高速球，一棒將球轟過左外野牆外，這發兩分砲幫助藍鳥追近分差至2分。

Danny Jansen - Toronto Blue Jays （4）

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不過藍鳥打線還要繼續追，6局下半小葛雷諾在滿壘的情況下，打出中間方向的平飛安打帶有兩分打點，幫助藍鳥扳平比數；7局下半克萊門特（Ernie Clement）也在滿壘機會下敲安，克服多達6分的落後終於在此超前比數，而下一棒的施奈德也靠著高飛犧牲打，幫助球隊再添1分，藍鳥也將領先優勢維持到比賽結束，拿下這場得來不易的勝利。

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除了打擊外，藍鳥的牛棚投手也是本場比賽的致勝關鍵，本場派出5名牛棚投手，合力吃下6局僅被敲出3支安打失到1分，並送出6次三振，讓雙城在5局之後都未能再拿下任何1分。

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