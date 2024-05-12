NBA季後賽》米契爾33分白忙一場 綠衫軍雙星攜手退騎士取得2：1領先

米契爾與塔圖姆。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕系列賽各取1勝的騎士與塞爾提克今在克利夫蘭進行第3戰，綠衫軍雙探花塔圖姆（Jayson Tatum）、J.布朗（Jaylen Brown）合力貢獻61分，讓33分的米契爾（Donovan Mitchell）做白工，以106：93拿下勝利，東部次輪取得2：1領先。



騎士今依舊靠米契爾獨挑大樑，上半場轟進6顆三分球、獨拿23分，可惜隊友沒有太多火力支援，打完前兩節以48：57落後，綠衫軍以塔圖姆（Jayson Tatum）18分最佳，哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻15分，J.布朗（Jaylen Brown）繳13分。



前兩節5投0中的D.懷特（Derrick White）易籃後找到手感，兩記三分彈幫助塞爾提克拉出一波14：0的攻勢擴大領先，莫布里（Evan Mobley）還出現腳踝傷勢，不過騎士尚未打算放棄比賽，調整陣容後也有除了米契爾以外的得分點、包括雷佛特（Caris LeVert）開始貢獻，只是綠衫軍火力沒有停歇，帶著15分優勢進入決勝節。



莫布里回歸後幫助騎士在決勝節追分，一度將差距縮小至個位數，不過防守端還是沒能給塞爾提克太多考驗，綠衫軍穩定輸出，倒數1分鐘佔有14分領先，讓比賽定調，主場球迷也開始紛紛離場。

塔圖姆繳出全隊最高33分抓13籃板，J.布朗挹注28分9籃板，J.哈勒戴拿下18分8籃板5助攻，D.懷特外線8投3中貢獻12分。



米契爾也有33分演出，可惜隊友在上半場幾乎神隱，莫布里一度出現傷勢不過也貢獻17分8籃板，葛蘭德（Darius Garland）斬獲15分6助攻，替補上陣的雷佛特15分6籃板。

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J.布朗。（法新社）

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