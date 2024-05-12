網球》硬地高手也能擅長紅土 大坂直美受兩大天后啟發

大坂直美。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕日本前球后大坂直美愈來愈適應紅土賽場，在羅馬大師賽32強以6：3、6：3力退俄羅斯第11種子卡薩金娜（Daria Kasatkina），賽後表示受到兩位前輩啟發。

生涯四座大滿貫都在硬地拿下的大坂直美，來到羅馬前從未在紅土擊敗過Top 20高手，不過她這次在次輪力退世界第20的烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），接著再橫掃世界11位的卡薩金娜，除拿下16強門票，也是她自2022年邁阿密站後再次收下3連勝。

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紅土向來是大坂直美的考驗，賽後被問及是否參考球風類似的美國天后小威廉絲（Serena Williams）於紅土如何發揮時，也提到莎拉波娃（Maria Sharapova）的名字。

大坂直美指出，羅馬大師賽的場館走廊擺著歷屆冠軍的照片，她看到小威及莎娃時就會想到強力型選手也能在紅土表現出色，自己也因此受到激勵。小威在這裡四度封后，莎拉波娃則是3冠王。

至於是否會看小威的影片找尋靈感，大坂說，小時候很常看兩人的影片，但在小威退休後因為太難過就很少看了，「現在看到Rafa（納達爾）也要迎來最後一年，我更傷心了。」

不過大坂直美認為，媒體提出一個很好的觀點，也許接下來會參考小威過往在紅土的比賽，她將與中國一姐鄭欽文爭奪8強門票，兩人唯一一次交手在硬地，由日本前球后三盤獲勝。

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