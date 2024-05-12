晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》硬地高手也能擅長紅土 大坂直美受兩大天后啟發

2024/05/12 11:05

大坂直美。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕日本前球后大坂直美愈來愈適應紅土賽場，在羅馬大師賽32強以6：3、6：3力退俄羅斯第11種子卡薩金娜（Daria Kasatkina），賽後表示受到兩位前輩啟發。

生涯四座大滿貫都在硬地拿下的大坂直美，來到羅馬前從未在紅土擊敗過Top 20高手，不過她這次在次輪力退世界第20的烏克蘭柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），接著再橫掃世界11位的卡薩金娜，除拿下16強門票，也是她自2022年邁阿密站後再次收下3連勝。

紅土向來是大坂直美的考驗，賽後被問及是否參考球風類似的美國天后小威廉絲（Serena Williams）於紅土如何發揮時，也提到莎拉波娃（Maria Sharapova）的名字。

大坂直美指出，羅馬大師賽的場館走廊擺著歷屆冠軍的照片，她看到小威及莎娃時就會想到強力型選手也能在紅土表現出色，自己也因此受到激勵。小威在這裡四度封后，莎拉波娃則是3冠王。

至於是否會看小威的影片找尋靈感，大坂說，小時候很常看兩人的影片，但在小威退休後因為太難過就很少看了，「現在看到Rafa（納達爾）也要迎來最後一年，我更傷心了。」

不過大坂直美認為，媒體提出一個很好的觀點，也許接下來會參考小威過往在紅土的比賽，她將與中國一姐鄭欽文爭奪8強門票，兩人唯一一次交手在硬地，由日本前球后三盤獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。