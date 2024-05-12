WTT大滿貫》6局大戰解決德國好手 王楚欽沙烏地大滿貫勇奪三冠

王楚欽獲得沙烏地大滿貫賽男單冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕WTT大滿貫昨進行男單決賽，由一路過關斬將的德國好手法蘭吉斯卡（Patrick Franziska）對決奪冠熱門王楚欽。最終世界球王不負眾望以總盤數4：2（11：2、11：7、11：5、8：11、10：12、11：6）收下男單賽事冠軍。

現役世界第16的法蘭吉斯卡在16強爆冷擊敗了前世界球王樊鎮東引起討論，後又在半準決賽以4：0打敗同樣來自德國的邱黨成為沙烏地大滿貫最大黑馬，不過冠軍戰首局顯得吃力，正反手回球頻頻出台，來回相持也屈於被動，以2：11先讓出。

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法蘭吉斯卡。（取自WTT官網）

前天經過7局大戰擊敗南韓一哥張禹珍的法蘭吉斯卡自評為慢熱型選手，今天在連丟掉前3盤後找回屬於他的節奏，引以為傲的反手攻勢打的王楚欽措手不及，連趕兩盤將大比數追近至2：3，好在球王仍展現獨當一面的實力，突破法蘭吉斯卡的頑強防守，最終奪下此戰男單總冠軍。

王楚欽在與孫穎莎、馬龍分別奪下混雙、男雙冠軍後，再度捧杯成為首屆沙烏地大滿貫三冠王，而法蘭吉斯卡雖未能拿下冠軍，進帳1400點積分仍讓他在下周能前進世界排名前10，成為當今排名最高的德國選手。

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