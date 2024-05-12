MLB》遊騎兵牛棚放火 落磯7局下灌6分擊敗衛冕軍收3連勝

落磯7局下半海灌6分，逆轉比數拿下3連勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕落磯與遊騎兵系列賽第2戰，賽前38場比賽僅拿下10勝的落磯在1分落後的情況下，在7局下半開啟大局狂得6分，終場以8：3逆轉衛冕軍，連續兩天擊敗強敵收下3連勝。

3局下半落磯靠著埋伏在第8棒且賽前打擊率不到1成的古德曼（Hunter Goodman）轟出今年賽季第2發全壘打先馳得點，5局上半輪到遊騎兵反擊，先是靠著兩支安打與高飛犧牲打追平比數，再由洛爾（Nathaniel Lowe）敲出三游間穿越安打攻下超前分。

請繼續往下閱讀...

Hunter Goodman - Colorado Rockies （2）

pic.twitter.com/2pOtrC6bZB — MLB HR Videos （@MLBHRVideos） May 12, 2024

6局下半輪到主隊落磯進攻，開局就靠著麥馬翰（Ryan McMahon）與狄亞茲（Elias Díaz）的連續安打攻占二、三壘，也把遊騎兵先發投手希尼（Andrew Heaney）打退場，換上勒克萊爾（José Leclerc）接替投球，但在面對第1個打席時被抓投手犯規，讓壘上的跑者都往前推進1個壘包，落磯兵不血刃收下超前分，但在之後勒克萊爾穩住陣腳，3個出局數都用三振拿下解決這個半局，而在7局上半遊騎兵塔維拉斯（Leody Taveras）開砲，一棒掃出右外野大牆外再度超前比分。

Leody Taveras goes yard to give the @Rangers a late lead! pic.twitter.com/R7WQSVz0oJ — MLB （@MLB） May 12, 2024

7局下半勒克萊爾在抓下兩個出局數後，留下二壘上的跑者並下場休息，由羅伯森（David Robertson）接替投球，但這次換投卻給了落磯反攻的機會，落磯打線靠著兩支安打以及暴投攻下追平與超前分，接著又靠著觸身球與四壞保送攻占滿壘，讓羅伯森1個出局數都沒抓到就被換下場，改換溫恩（Cole Winn）登板試圖解決危機。

但溫恩面對的首名打者史托林斯（Jacob Stallings）也加入大局行列，敲出帶有1分打點的安打繼續追加分數，下一棒上場代打的布雷克蒙（Charlie Blackmon）更是一棒打穿一壘防線形成二壘安打帶有兩分打點拿下保險分，並靠著右外野手賈西亞（Adolis García）失誤上到三壘，這個半局落磯一舉攻下6分，將遊騎兵士氣徹底擊潰，拿下逆轉勝。

本場落磯先發投手費特納（Ryan Feltner）主投6局被敲5支安打失掉2分，並送出4次三振；而遊騎兵先發希尼5局的投球僅失2分，本季首勝尚未開張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法