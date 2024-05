MLB》遊騎兵牛棚放火 落磯7局下灌6分擊敗衛冕軍收3連勝

落磯7局下半海灌6分,逆轉比數拿下3連勝。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕落磯與遊騎兵系列賽第2戰,賽前38場比賽僅拿下10勝的落磯在1分落後的情況下,在7局下半開啟大局狂得6分,終場以8:3逆轉衛冕軍,連續兩天擊敗強敵收下3連勝。

3局下半落磯靠著埋伏在第8棒且賽前打擊率不到1成的古德曼(Hunter Goodman)轟出今年賽季第2發全壘打先馳得點,5局上半輪到遊騎兵反擊,先是靠著兩支安打與高飛犧牲打追平比數,再由洛爾(Nathaniel Lowe)敲出三游間穿越安打攻下超前分。

6局下半輪到主隊落磯進攻,開局就靠著麥馬翰(Ryan McMahon)與狄亞茲(Elias Díaz)的連續安打攻占二、三壘,也把遊騎兵先發投手希尼(Andrew Heaney)打退場,換上勒克萊爾(José Leclerc)接替投球,但在面對第1個打席時被抓投手犯規,讓壘上的跑者都往前推進1個壘包,落磯兵不血刃收下超前分,但在之後勒克萊爾穩住陣腳,3個出局數都用三振拿下解決這個半局,而在7局上半遊騎兵塔維拉斯(Leody Taveras)開砲,一棒掃出右外野大牆外再度超前比分。

Leody Taveras goes yard to give the @Rangers a late lead! pic.twitter.com/R7WQSVz0oJ