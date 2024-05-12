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中職》「這不是很可恥嗎？」 嚴宏鈞強調絕無偷暗號

2024/05/12 13:19

樂天桃猿嚴宏鈞。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天桃園獅猿戰，4局下樂天桃猿進攻，一出局二、三壘有人，統一獅先發洋投布雷克懷疑打者嚴宏鈞偷看捕手暗號當場動怒，口中唸唸有詞表達不滿，所幸未釀進一步衝突，該打席嚴宏鈞擊出內野飛球遭接殺。

「這（偷暗號的行為）不是很可恥嗎？」今天賽前嚴宏鈞強調，他絕對沒有偷對方暗號，「可能我在當下準備動作比較慢，布雷克比較高，我不想把視角一開始就看得很高，他準備要投球，我就看著地板，或許前一打席我對他打安打，就覺得我在偷暗號嗎？上禮拜他對我們投那麼好，怎麼不覺得我們在偷看暗號？」

獅隊總教練林岳平昨天賽後向媒體解釋：「布雷克認為嚴宏鈞偷暗號，所以才跟對方講，但我們也知道嚴宏鈞眼睛視角比較不對稱，很多投手會以為他偷暗號，後來跟布雷克解釋過，沒什麼問題。」

對此，嚴宏鈞語氣平靜地說，「可能我的眼睛從小就是這樣了，沒辦法控制啊，對方拿出來這樣講，不覺得很奇怪嗎？如果今天是你家兒子，你會這樣講嗎？當下你們不想輸，前一打席我又打安打才會這樣子認為，我幹嘛偷你暗號，你去問中職其他球隊，我的能力幹嘛跟你偷暗號，打不好就打不好嘛！」

由於嚴宏鈞昨天第二打席面對布雷克，頭部視線有偏左邊看的動作才會被懷疑，嚴宏鈞強調，有時候自己在打擊區會習慣會看左邊，這只是習慣動作而已，去問其他球隊選手，他習慣就是這樣子，如果偷看暗號那個打席又出局，這不是很好笑嗎？

嚴宏鈞透露，對方捕手張翔也說，覺得他有在看暗號， 「那為什麼不說你們二壘手都在報暗號，我們這隊都沒有在報暗號的啦，完全打實力的。」

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