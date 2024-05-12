中職》「就算沒偷暗號」 布雷克認為嚴宏鈞有個動作不恰當

統一獅洋投布雷克。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天桃園獅猿戰，比賽中統一獅洋投布雷克懷疑打者嚴宏鈞偷看捕手暗號當場動怒，口中唸唸有詞表達不滿，今天賽前布雷克表示，昨天那個打席，嚴宏鈞頭部有往下看的動作，這樣子做是不對的。

布雷克表示，當下遇到危機，他看完捕手張翔所比的暗號，已經準備好投球動作，但看到嚴宏鈞頭部有往下看的動作，就跟對方說不可以這樣做，講完就沒有繼續這樣做，可能是了解意思了，「那一局結束我有請對方一壘指導教練（陳彥夆）轉達給嚴宏鈞，這樣子做不太對。」

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嚴宏鈞中職生涯面對布雷克12次，10打數擊出3支安打，對戰打擊率3成，打下2分打點，布雷克透露，之前可能多多少少會注意到嚴宏鈞的一些動作，只是昨天是特例，當時是很重要的投打對決的打席，他認為嚴宏鈞這樣的頭部動作太明顯了，這樣做是不行的。

今天賽前嚴宏鈞澄清，他絕對沒有偷暗號的行為，布雷克說，「他有他的想法和看法，我沒辦法去評論，只是以我的角度來看，有沒有偷暗號不是我能判定的，就算沒有偷暗號，這個習慣動作也不太恰當。」

布雷克還建議嚴宏鈞，「希望他在打擊區能做出一些調整，畢竟他是捕手，應該滿了解這樣的事情（偷暗號），如果別的打者這樣做，應該也會覺得不太恰當。」

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