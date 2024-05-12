中職》布雷克主動上前「談話」 樂天一壘教練覺得莫名其妙

布雷克。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天桃園獅猿戰，4局下樂天桃猿進攻，一出局二、三壘有人，統一獅先發洋投布雷克懷疑打者嚴宏鈞偷看捕手暗號當場動怒，口中唸唸有詞表達不滿，該打席嚴宏鈞擊出內野飛球遭接殺。

接著，布雷克再解決陳晨威，化解4局下失分危機，換局退場時，布雷克主動找桃猿一壘指導教練陳彥夆「談話」，只見陳彥夆表情有些疑惑，進而轉化成不滿的情緒，一度想找布雷克理論。

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當時布雷克到底說了些什麼？今天賽前陳彥夆解密，「布雷克的意思是說我們在偷看暗號，一開始我說『是我嗎？』他比說是選手，我就問『你說誰？』他就不理我了，然後走進休息室。」

陳彥夆指出，布雷克來台灣那麼多年了，嚴宏鈞打擊準備動作和眼睛狀況很多人都知道，原本就是這樣子，絕對沒在偷看暗號，如果他偷看暗號，昨天那個打席會打成這樣嗎？「如果他一直偷看暗號，現在應該是打擊王了吧！」

獅隊總教練林岳平昨天賽後向媒體解釋：「布雷克認為嚴宏鈞偷暗號，所以才跟對方講，但我們也知道嚴宏鈞眼睛視角比較不對稱，很多投手會以為他偷暗號，後來跟布雷克解釋過，沒什麼問題。」

對於布雷克主動上前找他「談話」，陳彥夆直言，「我覺得有點無厘頭，感覺莫名其妙，我從進La new熊當選手到現在當教練，我敢說我們球隊都沒在偷暗號的啦。」

陳彥夆進一步表示，如果昨天嚴宏鈞真的偷暗號的話，統一獅休息室教練團也不會那麼平靜，打不好的時候不講，打一支安打就說偷暗號，「應該不是這樣子的吧，當下餅總（獅隊總教練林岳平）有說是一場誤會，那就算了，到此為此就好，他們應該也知道嚴宏鈞的狀況。」

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