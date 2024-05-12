MLB》洋基大物即將展開復健賽！ 球團或將面臨甜蜜負擔

多明格茲即將展開復健賽。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基大物外野手多明格茲（Jasson Dominguez）在去年球季因為動手肘韌帶手術賽季提前報銷，主帥布恩（Aaron Boone）透露好消息，指出他將會在當地時間5月14日於1A進行復健賽。

多明格茲在去年季前被排在大聯盟百大新秀排行榜第47名，在9月被球隊拉上大聯盟開箱，在8場比賽留下31打數4轟、7打點，攻擊指數0.980的好成績，可惜因為右手肘尺側副韌帶（UCL）出現撕裂傷得進行TJ手術，賽季提前報銷。

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隨著復健狀態順利，多明格茲重返小聯盟復健賽的日程將近，在此期間他預計會先在前2週僅擔任指定打擊的角色，隨後再準備轉往外野。布恩向記者表示，多明格茲在動刀後的復健狀況非常順利，且幾乎沒有遇到任何問題。

現年21歲的多明格茲若回歸洋基陣容會對球隊產生一定的影響，目前洋基索托（Juan Soto）、賈吉（Aaron Judge）都是球隊的不動外野手，維杜戈（Alex Verdugo）以及史坦頓（Giancarlo Stanton）兩人的表現也都很好，因此洋基可能需要找到方式來讓這位年輕小將有出賽空間。

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