晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湖人對灰狼助教有高度興趣 新主帥難產恐要等到6月中旬

2024/05/12 17:21

灰狼助理教練諾里。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季止步首輪，總教練漢姆（Darvin Ham）因此下台一鞠躬，新任總教練人選備受外界關注，據《The Athletic》記者Jovan Buha指出，湖人對灰狼助教諾里（Micah Nori）等4人有高度興趣。

「我看到了一些名字，我確定湖人對他們有興趣，」《The Athletic》記者Jovan Buha表示，灰狼助理教練諾里（Micah Nori）、金塊助教艾德曼（David Adelman）、獨行俠助教斯威尼（Sean Sweeney）和熱火助教昆恩（Chris Quinn），據悉湖人下週將陸續展開面試，但因為有些中意的人選目前還要參與季後賽，新任總教練很有可能會在6月中旬才可以確定。

Jovan Buha更點名諾里，因為灰狼總教練芬屈（Chris Finch）膝蓋受傷，他與總教練一起調度球隊，他的存在比以往更加重要，湖人有可能會等到他結束賽季後與他進行面試。

除了上述4人之外，湖人也傳出會追逐勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、鵜鶘助教伯雷格（James Borrego），及退役球星瑞迪克（JJ Redick）等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。