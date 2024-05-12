NBA》湖人對灰狼助教有高度興趣 新主帥難產恐要等到6月中旬

灰狼助理教練諾里。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季止步首輪，總教練漢姆（Darvin Ham）因此下台一鞠躬，新任總教練人選備受外界關注，據《The Athletic》記者Jovan Buha指出，湖人對灰狼助教諾里（Micah Nori）等4人有高度興趣。

「我看到了一些名字，我確定湖人對他們有興趣，」《The Athletic》記者Jovan Buha表示，灰狼助理教練諾里（Micah Nori）、金塊助教艾德曼（David Adelman）、獨行俠助教斯威尼（Sean Sweeney）和熱火助教昆恩（Chris Quinn），據悉湖人下週將陸續展開面試，但因為有些中意的人選目前還要參與季後賽，新任總教練很有可能會在6月中旬才可以確定。

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Jovan Buha更點名諾里，因為灰狼總教練芬屈（Chris Finch）膝蓋受傷，他與總教練一起調度球隊，他的存在比以往更加重要，湖人有可能會等到他結束賽季後與他進行面試。

除了上述4人之外，湖人也傳出會追逐勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、鵜鶘助教伯雷格（James Borrego），及退役球星瑞迪克（JJ Redick）等人。

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