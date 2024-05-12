PLG》季後賽前哨戰！密克斯轟30分 領航猿甩開夢想家獨居龍頭 

密克斯。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰桃園璞園領航猿，兩軍一路廝殺至延長賽，領航猿靠著密克斯關鍵一擊、全場豪取30分，率隊以90：88險勝夢想家，獨佔聯盟龍頭。

領航猿賽前戰績23勝13敗暫居龍頭，夢想家則以24勝14敗排在第2，不過雙方沒有勝差，本季例行賽7度交手，夢想家拿下4勝，且在主場3戰全勝。

請繼續往下閱讀...

兩隊在這場天王山之戰開局攻守都有不俗發揮，夢想家首節尾聲靠林俊吉兩顆三分彈以及布依德抄截後暴扣，打完此節取得23：21些微領先，次節雙方依舊你來我往，盧峻翔陷入犯規麻煩，領航猿得分集中在洋將沃許本與密克斯身上，上半場結束以41：42落後，林俊吉拿下夢想家全隊最高15分、吉爾貝克挹注10分，領航猿以密克斯14分最佳。

雙方前兩節就有23次互換領先，籃下的身體對抗強度堪比季後賽，兩軍易籃後在進攻依舊皆受到對方限制，攻擊效率都不高，夢想家以60：58領先進入決勝節，雙方仍只有一個球權差距。

領航猿此役外線低迷，不過伯朗在第四節一開始連續兩記三分球助隊超前，MVP大熱門林俊吉與布依德隨後也在外線放冷箭還以顏色，夢想家再度要回領先，只是也沒能拉開差距，伯朗倒數1分51秒飆進此節第三記三分彈，幫助領航猿取得78：76領先，暫停後夢想家靠林俊吉助攻吉爾貝克暴扣得手，讓主場球迷瞬間沸騰，不過吉爾貝克加罰未進，兩隊正規時間以78：78戰成平手，只能加班再戰。

延長賽兩隊還是難分難捨，林俊吉在倒數21秒的急停跳投成功將比數扳平為88：88，暫停過後另外一位MVP熱門人選盧峻翔助攻密克斯得手，領航猿取得2分領先，接著沃許本再演出再見抄截，領航猿在驚濤駭浪中勝出。

密克斯轟全場最高30分另有8籃板，伯朗外線9投4中攻下15分、6籃板，沃許本挹注18分，盧峻翔拿下本土最高11分。

夢想家方面，林俊吉拿下全隊最高20分，吉爾貝克19分13籃板，布依德以及麥卡洛都是20分作收。

林俊吉。（球團提供）

吉爾貝克。（球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法