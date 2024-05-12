NBA》K湯進入自由市場會值多少？前勇士主帥做出分析

M.傑克森。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕由於湯普森（Klay Thompson）在下個月即將成為自由球員，他是否會選擇與勇士續約或加入其他球隊成為勇士球迷修賽季關注的重點之一，對此前勇士總教練M.傑克森（Mark Jackson）也談到了對於K湯的看法。

M.傑克森在Podcast節目中談到湯普森在自由市場的行情時表示:「我願意每年給他年均薪2000-2500萬美元的合約，我仍然認為能像湯普森一樣投籃的球員會擁有更長的職業生涯，以他目前能繳出的表現及投籃能力，他絕對還能在場上發揮重要作用。」

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勇士在先前當然已經明確表示他們希望能簽回湯普森，並可能再度讓他以第六人的身分出賽。而湯普森本人雖然也表達希望能重返勇士的意願，但他未來在勇士的角色及合約是否讓他滿意肯定還是會左右他最後的決定。

今年是湯普森5年1.9億美元合約的最後一年，今年他的年薪為4320萬美元，他本季場均繳出17.9分、3.3籃板和2.3助攻的成績，此外他的三分球命中率為38.7%，更與柯瑞（Stephen Curry）一同成為過去兩個賽季唯二投進超過250顆三分球的球員。

若湯普森與勇士重新簽約，以球隊目前的薪資結構來看，他勢必得大幅降薪才能符合球隊未來對於團隊薪資的需求，但在他目前三分投射能力仍為聯盟前段班的狀態來說，可能會出現缺乏外線且願意支付他高薪的球隊來與勇士競爭，若真的出現上述狀況，那勇士最終恐怕需要付出極大心力及財力才有可能留下湯普森。

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