中職》生涯被抓投手犯規極為少見 潘威倫賽後深刻反思

一壘審楊崇煇（右）提醒統一獅潘威倫（左）注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕42歲的統一獅「嘟嘟」潘威倫，今天對樂天桃猿之戰中繼2局用31球，被敲出4支安打飆1K失2分無關勝敗，賽後獅隊總教練林岳平預告，這場投完潘威倫將下二軍調整，全力備戰5月24日在台南球場對中信兄弟先發。

潘威倫在6局下球隊落後1分的情況下登板，連續解決5名打者，7局下兩出局後他被梁家榮擊出安打，再解決朱育賢結束這個半局樂天攻勢。

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8局下潘威倫續投，被首棒打者朱育賢敲安，隨後因投手犯規讓跑者進佔二壘，林泓育安打形成無人出局一、三壘有人，林承飛掃出二壘安打進帳2分打點，樂天取得5：2領先，潘威倫退場後由李其峰接手中繼，李其峰連抓3個出局數力保不失。

統一獅潘威倫被抓投手犯規，總教練林岳平（左）上場跟一壘審楊崇煇（右）討論狀況。（記者陳志曲攝）

餅總指出，這場潘威倫表現還不錯，有辦法用精簡的球數抓下出局數，只是第8局投球應該是因為投手犯規，導致整個節奏亂掉了，接下來就是打者的節奏了，餅總強調，「嘟嘟確實是投手犯規，這是2次動作。」

潘威倫22年生涯投了2103局，面對8894打席，總共投3萬0878球，只出現6次投手犯規，他說，「裁判有抓，自己還是要注意一下。」

對於此役個人投球，潘威倫表示，其實一開始投得滿順的，主要是第8局可能節奏上有點不對，該局被裁判抓投手犯規，一壘有人和二壘有人的投球策略會有一些不同，往後遇到這樣的狀況（因投球準備動作被抓裁判犯規），還是要調整一下。

今天潘威倫出場時，現場不分獅猿迷都為他鼓掌喝采，他說，上去專注在比賽當下，所以沒有特別注意到球迷掌聲，之前在二軍比賽球迷少，就會知道他們在鼓掌，「還是很謝謝球迷，球迷的鼓勵對選手來說，確實是很大的動力。」

對於5月24日對兄弟登板先發，潘威倫表示，會想要挑戰先發投手5局的基本局數，上去投球就是盡力，當選手就是希望上場有好表現，為球隊做出貢獻。

統一獅潘威倫被抓投手犯規。（記者陳志曲攝）

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