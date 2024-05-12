晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》生涯被抓投手犯規極為少見 潘威倫賽後深刻反思

2024/05/12 18:15

一壘審楊崇煇（右）提醒統一獅潘威倫（左）注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕42歲的統一獅「嘟嘟」潘威倫，今天對樂天桃猿之戰中繼2局用31球，被敲出4支安打飆1K失2分無關勝敗，賽後獅隊總教練林岳平預告，這場投完潘威倫將下二軍調整，全力備戰5月24日在台南球場對中信兄弟先發。

潘威倫在6局下球隊落後1分的情況下登板，連續解決5名打者，7局下兩出局後他被梁家榮擊出安打，再解決朱育賢結束這個半局樂天攻勢。

8局下潘威倫續投，被首棒打者朱育賢敲安，隨後因投手犯規讓跑者進佔二壘，林泓育安打形成無人出局一、三壘有人，林承飛掃出二壘安打進帳2分打點，樂天取得5：2領先，潘威倫退場後由李其峰接手中繼，李其峰連抓3個出局數力保不失。

統一獅潘威倫被抓投手犯規，總教練林岳平（左）上場跟一壘審楊崇煇（右）討論狀況。（記者陳志曲攝）

餅總指出，這場潘威倫表現還不錯，有辦法用精簡的球數抓下出局數，只是第8局投球應該是因為投手犯規，導致整個節奏亂掉了，接下來就是打者的節奏了，餅總強調，「嘟嘟確實是投手犯規，這是2次動作。」

潘威倫22年生涯投了2103局，面對8894打席，總共投3萬0878球，只出現6次投手犯規，他說，「裁判有抓，自己還是要注意一下。」

對於此役個人投球，潘威倫表示，其實一開始投得滿順的，主要是第8局可能節奏上有點不對，該局被裁判抓投手犯規，一壘有人和二壘有人的投球策略會有一些不同，往後遇到這樣的狀況（因投球準備動作被抓裁判犯規），還是要調整一下。

今天潘威倫出場時，現場不分獅猿迷都為他鼓掌喝采，他說，上去專注在比賽當下，所以沒有特別注意到球迷掌聲，之前在二軍比賽球迷少，就會知道他們在鼓掌，「還是很謝謝球迷，球迷的鼓勵對選手來說，確實是很大的動力。」

對於5月24日對兄弟登板先發，潘威倫表示，會想要挑戰先發投手5局的基本局數，上去投球就是盡力，當選手就是希望上場有好表現，為球隊做出貢獻。

統一獅潘威倫被抓投手犯規。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。