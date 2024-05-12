中職》王博玄擊出生涯首支再見安打！ 洪一中執教千勝M1

台鋼雄鷹王博玄擊出生涯首支再見安打。（台鋼球團提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕味全龍今天與台鋼雄鷹進行3連戰最後1場，台鋼先在9局下靠藍寅倫代打建功逼出延長賽，再於10局下靠王柏融適時安打再次追平，最後由王博玄擊出生涯首支再見安打，台鋼以4：3氣走味全龍，拿下隊史第2次2連勝，總教練洪一中生涯執教勝場也來到999勝。

台鋼4局下靠紀慶然安打以1：0先馳得點，味全6局上靠劉基鴻本季首轟追平，8局上靠吉力吉撈．鞏冠安打以2：1首次超前，但藍寅倫9局下2出局代打建功讓比賽進入延長賽，味全10局上雖靠張祐銘高飛犧牲打再次超前，但台鋼10局下王柏融、王博玄相繼安打結束比賽，台鋼本週4戰2勝，首次單週勝率達到5成。

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王博玄4局下代跑遭頭部觸身球退場的杜家明，並接替守一壘、打第5棒，打完9局2打數0安打，10局下抓羅華韋第4球擊出再見二壘安打，他表示，雖然投手連續投變化球，還是保持打直球的心態，在設定的位置積極進攻，「這是我從小到大第1次打再見安打，這種畫面幻想過很多次，但從沒發生在自己身上，覺得自己好像沒有英雄命，但它就發生了。」

台鋼雄鷹總教練洪一中（右）生涯執教勝場來到999勝。（台鋼球團提供）

味全龍吉力吉撈．鞏冠（中）擊出超前比數的安打。（味全球團提供）

味全龍吉力吉撈．鞏冠。（味全球團提供）

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