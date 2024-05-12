中職》被猛獅狂掃11安照樣奪勝投和單場MVP 魔神樂好樂！

魔神樂。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿洋投魔神樂，今天對統一獅先發8局雖然被擊出11支安打，不過全部都是一壘安打，而且沒有出現任何保送，失2分其中1分責失，拿下本季第3勝和第2次單場MVP，來台發展還未嘗敗績，樂天5：2擊敗獅隊。

獅隊全場攻勢不斷，不過只在5局上拿到2分，該局林祖傑先靠對方游擊手林承飛傳球失誤上一壘，林佳緯、邱智呈、陳鏞基連續敲安，林安可高飛犧牲打，獅隊單局追回2分，只是不足以力挽狂瀾。

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魔神樂只花107球投完8局打卡下班，他表示，很開心可以用精簡球數投完8局，感謝上帝讓他今天保持非常好的狀態，也感謝隊友為他打下分數，比起個人的完投紀錄，球隊贏球讓他感到更開心，所以投完8局自己就覺得任務完成了，換不換投由教練團決定。

雖然被獅隊敲出11支安打，不過並沒有出現長打，將傷害降到最低，魔神樂說，第1球積極進攻好球帶取得球數領先，這一點很重要，雖然被打那麼多支安打，但都是比賽常見的狀況，好在沒造成重傷害，有些安打也不是被打得很強勁。

魔神樂來台發展先發4場就有3場在下午兩點登板先發，本季戰績3勝0敗、防禦率1.48，表現不俗，他表示，這是個人第3場投下午2點的比賽，雖然天氣有一點熱，不過已經逐漸適應，慢慢跟上比賽節奏，「在主場投球很舒服，對選手來說滿重要的，有歸屬的感覺。」包含今天在內，本季樂天在桃園主場取得5勝1敗的戰績。

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