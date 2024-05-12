射箭企業聯賽》奧培國手雷千瑩、戴宇軒回歸 率新北凱撒新莊主場大豐收

黃立承（左）延長賽射出再見10分箭（企業射箭聯賽提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕企業射箭聯賽在今天母親節上演第4輪賽事，在新莊體育園區歡度主場週的地主新北凱撒，以4：1射落彰化銀行，積分榜累積13分獨居龍頭。

凱撒和彰銀對決中最戲劇化莫過於壓軸男團戰，凱撒被對手改判的1箭逼出加射延長賽，最後黃立承在只剩10秒情況下，送上再見10分箭，為比賽劃下高潮迭起的句點。

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黃立承表示，「特別緊張，真的像在坐雲霄飛車。」他原本第4局，發出最後1支9分箭，該局預計會和局，凱撒以5：3帶走男團戰勝利，但經靶前裁判確認，彰銀1支9分箭改判為10分箭，讓比數變成4：4，雙方只能加班。

絕處逢生的彰銀男團前2棒吳昱明、楊凱涵都射下10分，東京奧運國手鄧宇成拿8分，凱撒鄭祥輝、楊宗翰分別射9分、10分，把剩下不多的時間交在黃立承手中，「我趕快上去，只剩10秒，搭完箭剩7秒，想著要做快，但把該做的做出來，自己也沒想到會射到10分，只求做完整，至於射如何就交給命運。」後來命運之神賞給他的，是支壓線10分箭。

凱撒男生成員的團結從鞋子上就看得出來，在贊助商提供的2雙戰鞋中，大家不約而同選了最顯眼的紅鞋上戰場，結果這週末2戰都開出紅盤，不管男子個人或男子團體，通通接連告捷。

巴黎奧運培訓隊雷千瑩、戴宇軒昨個人賽放「榮譽假」，今天重返凱撒出賽女單、男單都取勝，加上男團、混雙，凱撒主場週大進補，連2天以4：1勝出，累積13分，領先其他5隊。另外，台中銀行今以3：2擊敗衛冕軍寒舍集團，積分10分，和新竹市愛山林並列第2。

新北凱撒男團延長加射險勝（企業射箭聯賽提供）

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