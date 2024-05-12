企業射箭聯賽》高二就成為奧培國手 風佑築也是協會隊最可靠大將

新北明德高中二年級風佑築從國一全中運就展現極高天份，今年巴黎奧運國手選拔賽也拿到第4名，目前在企業射箭聯賽代表協會青年隊，也是陣中最可靠的大將。（企業射箭聯賽提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕新北明德高中二年級風佑築從國一全中運就展現極高天份，今年巴黎奧運國手選拔賽也拿到第4名，目前在企業射箭聯賽代表協會青年隊，也是陣中最可靠的大將。

風佑築從小接觸許多運動，最後情定射箭，想跟風當好朋友，「想像可以和風溝通，我射的時候吹小一點。」風佑築國一首次出征全中運就和柯倫祐摘下混雙金牌，如今也是明德高中的一枚大將。

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風佑築今天在聯賽第4輪賽事，第1場女子個人賽9箭有4支10分、4支9分，以6：0橫掃新竹市愛山林的吳宜霈，另外她在女團賽跟2位高一學妹陳以錡、許芯慈，也連下3局收拾新竹市愛山林的吳宜霈／李安晴／張庭瑜，協會青年隊女團本季首勝終於開張。

協會青年隊教練宋佳駿很肯定風佑築的表現，「她的進步大家有目共睹，從整個心態跟技術和判斷環境、臨場發揮，現在看起來信心蠻足的。」

風佑築高一就投入企業聯賽，主要是希望能讓心態變得更好，能有本錢應付更多大比賽，去年也選上世青國手，尤其她今年巴黎奧運選拔賽拿到第4名，獲得國家培訓隊資格，月底就要解鎖世界盃初體驗，和學長、姊們一同出征韓國站，令她相當期待。

風佑築最早並非接觸射箭，田徑、直排輪等等都玩過，但不知是命中註定或者單純巧合，射箭終究成為她的歸處，「我是在五、六年級開始射箭，後來發現成績不錯，加上田徑蠻累的，射箭就變成自己喜歡又想要持續去突破的運動。」

身為苗栗南庄的賽夏族，風佑築現在假日偶爾會回鄉，親友們知道她是射箭國手都直誇厲害並給予鼓勵，但也有親戚向她下戰帖，「我阿伯有在參加原住民傳統弓的比賽，就說要來比一場。」結果拿反曲弓的風佑築快意獲勝。

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