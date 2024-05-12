PLG》新北國王6主力休兵送大禮！攻城獅竟然只贏4分

林書豪（右）今休兵。（記者朱沛雄攝）



〔記者林岳甫／綜合報導〕新北國王昨天確定收下季後賽門票，今天在主場出賽就決定讓6名主力球員休兵，新竹攻城獅的雙洋將艾夫伯、克拉聯手進帳超過60分，只是國王的年輕人、老將也打出競爭力，最後攻城獅只以105：101小勝國王。

國王由於5天就打3場比賽，尤其第一大將林書豪也都是帶傷上場的狀態，因此今天就決定讓林書豪、林書緯、楊敬敏、李愷諺及洋將奧帝、曼尼高休息，備戰之後開打的季後賽。

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球團下達如此大膽決定，國王隊今天擺出平時的板凳球員迎戰，首節靠老將林金榜10分、米歇爾9分，打完以28：26領先攻城獅，只是第二節就出現命中率嚴重低迷的問題，單節只投進5球，作客的攻城獅把握機會，半場結束變成57：43領先。

國王此仗雖然失去太多主力，但在末節還一度追到剩下5分差距，不過最後還是在主場敗北。攻城獅洋將艾夫伯、克拉今晚超級予取予求，艾夫伯轟37分，克拉也進帳25分、10籃板，霍立飛11分、12籃板，但其實本土只有曾柏喻18分比較突出，其他本土表現就差強人意。

至少攻城獅終究贏球，戰績19勝19敗，領先17勝21敗衛冕軍富邦勇士2場勝差，獅隊晉級季後賽魔術數字「M1」，最快週五就有機會搶下季後賽門票。

國王雖然無法在主場守成，無緣5連勝，但至少透過主力輪休，看見其他球員的本事，老將洪志善24分、11助攻，林金榜20分，蘇士軒10分、11籃板，李威廷16分進帳，米歇爾23分、14籃板。

攻城獅克拉。（記者朱沛雄攝）

艾夫伯。（記者朱沛雄攝）

新北國王林金榜。（記者朱沛雄攝）

洪志善。（記者朱沛雄攝）

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