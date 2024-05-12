SBL》因簽賭風波差點滅團的裕隆完成連霸 40歲周士淵奪FMVP

裕隆收下第21季SBL超級籃球聯賽冠軍，完成2連霸。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕裕隆今天在殊死第5戰，靠著布蘭登22分、19籃板，加上決勝節的關鍵一擊，40歲周士淵拿19分，以88：84 險勝台啤，系列賽以3：2勝出，也收下第21季SBL超級籃球聯賽冠軍，完成2連霸，周士淵也榮膺FMVP。

裕隆季前爆出涉賭及假球案，有9人離隊，還險些「滅團」，但他們從自由市場不少人手重新來過，依舊具備爭冠競爭力，和台啤在SBL總冠軍戰會師，雙方在前4戰以2：2戰平，打到殊死第5戰才決勝負。

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兩隊今一路鏖戰至決勝節，裕隆靠著周士淵在最後8分鐘連轟2顆三分球，加上藍少甫、王翊帆進球，最多握有10分領先，雖在最後55.4秒被台啤追到只差3分，但布蘭登在倒數34.6秒籃下放進關鍵進球，助隊吃下定心丸，將勝利收入囊中。

裕隆有4人得分達雙位數，布蘭登打滿40分鐘，拿22分、19籃板，藍少甫進帳20分，周士淵投進3顆三分球拿19分，王翊帆有12分，攜手助隊拿下隊史第7冠。

台啤以洋將菲爾斯的30分最佳，蓋比和王皓吉各15分，但最終以4分差落敗，奪下亞軍。

裕隆收下第21季SBL超級籃球聯賽冠軍，完成2連霸。（記者吳孟儒攝）

裕隆收下第21季SBL超級籃球聯賽冠軍，完成2連霸。（記者吳孟儒攝）

裕隆收下第21季SBL超級籃球聯賽冠軍，完成2連霸。（記者吳孟儒攝）

裕隆收下第21季SBL超級籃球聯賽冠軍，完成2連霸，老將周士淵拿下FMVP。（記者吳孟儒攝）

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