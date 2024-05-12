日職》坂本勇人母親節敲生涯第2351安 追平打擊之神並列史上第13

坂本勇人今年母親節敲出生涯第2351安，追平「打擊之神」川上哲治並列史上第13名。（取自產經體育）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在客場以1：3不敵養樂多，無緣5連勝。不過，當家球星坂本勇人此役敲出生涯第2351支安打，與「打擊之神」川上哲治並列日職史上第13名。

35歲的坂本勇人今天母親節擔任第5棒先發三壘手，前兩打席分別是三振和游擊滾地球遭刺殺，坂本勇人在6局上從洋投史尼德（Cy Sneed）手中敲出右外野安打，生涯2351安出爐，追平「打擊之神」川上哲治，在日職生涯安打榜上排名第13名，同時也並列隊史第3多。坂本的下一個目標將是第12名的中日傳奇名將落合博滿的2371安。坂本勇人此役4打數1安打，吞下1次三振，打擊率略升至0.234。

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兩隊前5局上演投手戰，誰都未能越雷池一步，巨人6局上靠著岡本和真的左外野陽春砲打破僵局，本季以8轟與中日細川成也、養樂多村上宗隆並列央聯最多。養樂多洋砲桑塔納（Domingo Santana）在下個半局也回敬一發左外野陽春彈扳平比分，7局下一三壘有人敲出致勝安打，長岡秀樹第8局打回保險分，養樂多終場就以3：1贏球，避免3連戰遭到巨人橫掃。

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