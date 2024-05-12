NBA》勇士如何評估選秀人才？ 副總裁透露觀察點與養成策略

勇士在上屆選秀表現不俗。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀將在6月登場，明天將會進行選秀抽籤，許多球迷都好奇勇士隊在經過一個失敗的賽季後將會如何在這天運籌為握，勇士副總裁拉寇伯（Kirk Lacob）在接受專訪時透露了他們的選秀著重點。

拉寇伯在接受灣區媒體《KRON4》記者杜馬斯（Jason Dumas）專訪時，透露球團對人格的重視，「他們是如何對待幕後人員的？我總是喜歡去問那些不是我們人才評估人員的職員，詢問他們那些人的狀況如何。」

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去年首輪第19順位選進的後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski），本季在場上表現可圈可點，在場上也展現不俗的籃球智商，因此這點是否是勇士著重的觀察點？拉寇伯提到：「他們是如何閱讀比賽？他們注意並關注何種類型的事物？他們是如何被教導的？在籃球的角度中他們的腦海裡根深蒂固的是什麼？」、「這確實是我們試著想得到的東西。他們在訓練時有多努力？他們的心中有多大的渴望？」

被問到勇士在選秀上會更偏重天賦，還是球員與自己陣容的契合度時，拉寇伯表示，事情並不是非黑即白，有些天賦是會優於所有事情之上，但在那之後，就是那些分級發揮作用的時刻。「這個人有多適合你的球隊風格？這個球員會多契合我們的時間軸？」、「你多快會需要這個球員，同時球員有多快能夠準備好獲得機會？而且有些事情可能會變化得很快。所以你不太能夠太執著在一個或某些人身上。」

本屆勇士隊因為2019年的交易案，除非幸運抽到前四順位選秀籤，否則他們的首輪籤將會屬於灰熊隊，但勇士仍擁有自己的次輪籤可以掏寶。在去年選秀會上，他們用第57順位選到新人年即有不俗表現的禁區好手傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

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