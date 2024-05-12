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PLG》盧峻翔、林俊吉MVP之爭像「C羅VS.梅西」 卡總：對台灣籃球是好事

2024/05/12 21:29

盧峻翔、林俊吉。（聯盟提供，本報合成）

〔記者盧養宣／台中報導〕領航猿與夢想家今天這場龍頭之爭，另一看點雙方本土一哥之間的較量，領航猿總教練卡米諾斯賽後還將之與足壇兩大球星「C羅VS.梅西」的對決相提並論。

盧峻翔本季出賽35場，場均16.7分、4.2籃板、3.26次助攻，2.03次抄截是本土球員之首，他今遭夢想家嚴防，陷入犯規麻煩，僅以11分作收，不過在延長賽貢獻關鍵助攻，助隊以90：88獨居龍頭。

盧峻翔賽後表示，今天這場比賽是例行賽打得最辛苦的一場比賽，對手防守強度讓自己以為是在打國際賽，他也感謝夢想家的嚴防，讓自己有成長的機會，對於本季的進步，盧峻翔則說，季初遇到低潮後，在過年時特別沈澱思考該如何應對，現在在場上能更冷靜處理球。

領航猿總教練卡米諾斯樂見子弟兵盧峻翔與林俊吉之間的較量，稱這對台灣籃球來說是非常好的事，兩人可以互相刺激對方成長，就像足壇的梅西與C羅之間的對決，競爭總能幫助球員變得更好。

林俊吉此役繳出20分、6籃板、7助攻的全能表現，可惜球隊在延長賽敗下陣來，他賽後坦言目標是希望幫助夢想家在最後的主場二連戰以連勝收尾，雖然沒能達成，不過也認為此役提前感受到季後賽強度是很好的經驗，可以當作未來的警惕。

林俊吉至今39場全勤，場均15.6分、4.2籃板、6.05助攻，關於今天這場與盧峻翔的MVP之爭看得很淡，表示對個人獎項平常心，「不管他還是我，應該都想盡全力幫助球隊贏球。」聽到卡總以「C羅VS.梅西」形容，也不禁笑說：「太嚴重了吧！」

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