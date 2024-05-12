MLB》29億大約第2年就遇詭異傷勢 美媒推測吉田正尚恐得長期缺陣

紅襪吉田正尚。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚在2022年季末與紅襪簽下一張5年9000萬美元（約新台幣29億）合約，今年僅是吉田正尚合約的第二年，然而他卻在好不容易揮別開季低潮後因為詭異手傷進入傷病名單，美媒推測他可能得將缺席約2個月。

吉田正尚挑戰大聯盟獲得紅襪的極高評價，以當時業界普遍認為偏高的5年9000萬美元將他納入麾下，而在大聯盟的第一年，吉田正尚雖然出賽140場，敲出15轟、72分打點，但wRC+是僅優於聯盟平均一點的109，受限於糟糕的防守，使他在fWAR（勝利貢獻值）僅繳出0.6的表現。

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本季吉田正尚24場出賽敲出2轟，wRC+同樣也是109，fWAR是剛好0，他也在當地時間4月28日的比賽結束後因傷休養至今，同時被放進傷病名單。先前吉田正尚受訪時也透過翻譯表示，自己的傷勢是個罕見案例。

近期紅襪主帥柯拉（Alex Cora）透露，吉田正尚的傷勢不需要手術，但表示要在最近幾周後再看看吉田正尚的感受，《MLBTR》解讀柯拉的這句話，認為就算是最樂觀的面向，可能都得要到6月初才能恢復棒球活動，基本上得缺席至少2個月。

吉田正尚開季表現差勁，不過在受傷前的10場比賽打出.344/.417/.563的打擊三圍，《MLBTR》認為若吉田正尚能夠恢復打擊火力，確實能舒緩球隊進攻，因為球隊年輕砲手卡薩斯（Triston Casas）遭遇肋骨骨折，預計將缺席幾個禮拜，不過兩人如今都因傷缺陣。

因應吉田正尚與卡薩斯的缺席，再加上球隊在體制內尋求不到太好的球員來協助球隊，紅襪不得不向外求援，他們向小熊交易來資深野手庫柏（Garrett Cooper），並簽下生涯58轟，具長打火力的左打史密斯（Dominic Smith），儘管這兩人在剛加盟紅襪的表現並不佳，但由於僅是小樣本，仍有機會反彈，且不幸的是，紅襪40人名單中的達爾貝（Bobby Dalbec）與瓦德茲（Enmanuel Valdez）兩人表現也相當差勁。

《MLBTR》提到，目前紅襪3A的25歲一壘手Niko Kavadas，本季打出9轟，打擊率3成19，攻擊指數1.180的優質表現，有可能會是紅襪能夠考慮的人選，但目前他並不在球隊的40人名單，且BABIP（擊球入場內的安打率）高達3成75，如此火燙表現可能會下修。

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