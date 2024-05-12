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網球》爆冷！賽史6冠王喬科維奇不敵智利好手 止步羅馬32強

2024/05/12 22:28

喬科維奇大爆冷吞敗。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕賽史6冠王喬科維奇（Novak Djokovic）今在羅馬大師賽32強以2：6、3：6不敵智利29種子塔比洛（Alejandro Tabilo），爆冷止步男單32強。

球王喬科維奇次輪輕取法國好手穆特（Corentin Moutet），賽後為球迷簽名時意外遭水瓶砸頭，當下痛苦跪地、還需要工作人員攙扶起身，不過不久後就發文報平安，甚至還發揮幽默本性，搞笑戴上自行車安全帽「自保」。

只是今面對第一次交手的塔比洛，喬帥卻陷入苦戰，一開賽就兩度遭破發陷入0：4落後，只花31分鐘就讓對手取得聽牌優勢；36歲的球王次盤還是沒能回神，第一個發球局就發生兩次雙誤，讓塔比洛不費吹灰之力破發，接著他不僅沒能找到機會回破，更在最後一個發球局出現「再見雙誤」，直接葬送比賽。

喬科維奇此役出現多達5次雙發失誤、12次非受迫性失誤，一發進球率僅52%，一發得分率70%都不如對手。

羅馬大師賽僅是喬科維奇今年第5站，這位24座大滿貫冠軍得主在澳網衛冕失利，仍在尋求本季首冠，不過接連在紅土熱身賽事失利，也為他在月底法網力拚連霸增添更多不確定性。

塔比洛擊敗喬科維奇。（法新社）

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