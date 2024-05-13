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體育 專訪

中職》讓洪總眼眶泛紅的傑出一手 劉東洋訴說主場首勝背後的故事

2024/05/13 07:01

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹與洪一中總教練問候致意，之後與王柏融三人合影。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／專訪〕「看到洪總眼眶泛紅，我才體會到邀來兩位日本隊總教練的效應有這麼大。」台鋼領隊劉東洋從去年初「三顧茅蘆」邀請洪一中掌兵符以來，兩人攜手完成王柏融世紀交易等重大決策，而在今年4月5日主場開幕戰奪勝後由栗山英樹和井端弘和一起見證千勝倒數，則是「劉皇叔」讓諸葛紅中感動的傑出一手。

洪總執教共事最久領隊是共創Lamigo王朝的劉玠廷，和劉東洋至今僅1年多相處，卻培養出絕佳默契。劉東洋指出，「在現場球賽這一塊，我完全尊重總教練，不會去干涉教練團對選手專業的評估。我的角色比較偏向提供大方向，像球隊第1年在牛棚需要有經驗的投手，就提供洪總建議給他選擇。」

去年8月和樂天發動交易時，「王柏融」這個選項也是劉東洋基於新球團需要看板球星去發想，「樂天陸續提出人選，但跟洪總討論時我就提到王柏融，洪總也認為他是最好的人選，還跟我說柏融不管打得好不好，都會受到球迷關注。」洪總的說法更讓劉東洋認為他是很特別的選手，即使他當時是火腿所屬球員，仍是台鋼必須要做的賭注。

如今台鋼不但有王柏融擔任隊史首任隊長，更促成日本隊前後任監督在澄清湖球場同台，一位是去年率愛徒大谷翔平在經典賽奪冠的栗山英樹，一位則是從台鋼成軍就受邀擔任客座教練而跟小鷹結緣的井端弘和。兩位監督的情義相挺不但是台鋼又一次成功行銷，也讓洪總覺得很窩心。

劉東洋透露，「那天賽後洪總把我拉過去，說他要當面跟這兩位監督致謝，講的時候，他有點眼眶泛紅。我本來只是想邀兩位重量級貴賓替開幕戰增色，看到洪總的反應，覺得做這件事的效應還滿大的，高雄的球迷應該也滿驕傲的吧！」

洪總能劍指千勝，劉東洋認為他在場上的經驗及對比賽的解讀能力，確實是「能打勝仗的總教練」，「井端教練在看了比賽後也稍作分析，認為在比賽中的戰術和運用選手的調度，不愧是開季前就累積991勝的教頭。」

只是洪總本季率台鋼首年征戰一軍舞台的奪勝之路並不輕鬆，昨台鋼拿下2連勝後僅是團隊本季的第8勝、洪總生涯執教的第999勝。

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