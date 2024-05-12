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MLB》首輪第4順位超大物 僅31歲的陳偉殷前隊友邦迪宣布退休

2024/05/12 23:15

31歲的邦迪決定退休。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2011年選秀會首輪第4順位、昔日百大新秀第2名的大物，現年31歲的邦迪（Dylan Bundy）在接受訪問時透露，自己已經從棒球界退役，結束僅8年的大聯盟生涯。

邦迪在高中時期就是名滿天下的大物，在2011年選秀會上金鶯直接以首輪第4順位網羅他，該年狀元是現任洋基王牌柯爾（Gerrit Cole），在2012年邦迪便在大聯盟亮相，2場登板主投1.2局無失分。然而傷病卻隨之襲來，在2013年他動了TJ手術整季報銷，2014年才重返小聯盟投手丘，2015年又因肩膀傷情僅出賽8場先發。

2016年邦迪重返大聯盟，留下36場出賽、14場先發，10勝、6敗防禦率4.02的表現卡位隔年金鶯輪值，2017年他拿下13勝9敗，防禦率4.24，出賽28場都是先發，169.2局送出152次三振，2018年擔任金鶯開幕戰的先發，不過整年8勝16敗成聯盟敗投王，防禦率高達5.45，2019年他在金鶯只拿下7勝14敗，防禦率4.79的不佳戰績，隨後便被交易至天使隊。

邦迪與陳偉殷兩人曾是金鶯先發輪值成員。（資料照）

在被交易後，邦迪卻在2020年因疫情的縮水賽季投出生涯最佳表現，出賽11場都是先發，拿下6勝3敗，防禦率3.29，季末在塞揚票選上獲得第9名的成績。不過隔年邦迪的表現便一落千丈，23場出賽拿下2勝9敗，防禦率6.06，2022年是他在大聯盟的最後一年，當時在雙城29場先發拿下8勝8敗，防禦率4.89的成績。2023年他與大都會簽下一張小聯盟約，並在7月被釋出。

總計邦迪在大聯盟生涯僅有短短的8年，沒有入選過明星賽也不曾得過任何個人獎項，可說是完全沒有兌現他曾在2013年獲得百大球星第2名的天份，生涯僅留下38勝、45敗，190場出賽投了910.2局、送出852次三振，防禦率4.67的成績，fWAR（勝利貢獻值）10.1。

在受訪時，邦迪指出自己退休的決定，是因為他在效力大都會時期沒有什麼事情是感覺良好的，而上季他的速球僅87-88英哩，比他生涯91.7英哩慢上許多，在夏天被大都會釋出後，他便決定待在家到休賽季，雖然一度考慮重返賽場，最終仍舊決定退休。此外，邦迪現在正在他的家鄉擔任房產經紀人。

邦迪在效力金鶯期間，曾與台灣好手陳偉殷同隊，兩人都是先發輪值的一員，而他在效力天使隊的期間，也曾與日籍二刀流好手大谷翔平同隊，

邦迪在天使時期也曾與大谷翔平同隊。（資料照）

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