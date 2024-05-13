籃球》3洋將都有歸化意願實屬難得 夢想家董事點出關鍵

夢想家3洋將都有歸化意願。（資料照）

〔記者盧養宣／台中報導〕立院日前三讀通過「國籍法」，放寬高專人才歸化條件，對台灣國家隊歸化問題無疑是福音，夢想家陣中3位洋將有歸化意願、已經有2位符合資格，對此夢想家董事陳立宗認為與球隊建隊理念有關。

立法院7日三讀通過「國籍法部分條文修正案」，外國高專人才經內政部邀社會公正人士及相關機關共同審核通過後，申請歸化所需居留年限從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，縮短為連續2年。

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夢想家洋將吉爾貝克、布依德都已經符合資格，麥卡洛再過不到100天也會達成，且三人都有歸化意願，有機會扛起未來台灣男籃禁區，對此陳立宗除感謝立院努力，也強調這是來自台灣所有球團的努力。

陳立宗受訪指出，歸化是目前各國國家隊組成很重要的一環，除了職籃洋將，據他所知，也有不少外籍生透過球隊表達意願，「台灣籃球這幾年的蓬勃發展，讓原本沒有想到會有意願的洋將也願意（歸化）。」

台灣未來可能有不少洋將都有機會歸化，但一支球隊多達3位球員有歸化意願，還是相當不容易，陳立宗認為，這是因為夢想家建隊時就是想要找長期配合的洋將，還打趣說，吉爾貝克剛來台灣時，球迷都猜他什麼時候領機票，結果待到現在；布依德在夢想家遇到狀況時，也是先讓他去柏力力調整，但當時無論是球隊聚餐、主場比賽，仍都會現身，後來又重返夢想家，「他（布依德）從來不覺得他有離開過，我們都希望跟我們的洋將長期配合。」

洋將能有歸化意願，在台灣與球團裡找到歸屬感相當重要，陳立宗就笑說，「中部人很熱情，我們球迷對他們很好，輸球的時候應該是罵得最溫和的。」他也提到，吉爾貝克來自威斯康辛、布依德來自德州，都不算是大城市的球員，因此在個性上都相當適應台中，「大B（吉爾貝克）有空的時候就可以去釣蝦，想念一下在家鄉釣魚的感覺。」

夢想家有多達3位洋將有歸化意願，但陳立宗強調，此次的里程碑歸功於台灣籃球近年的發展、是三聯盟所有球團的功勞，不是單一球隊就能辦到，他懇切希望台灣籃球能團結，「不然不會有一個像樣的國家隊。」

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