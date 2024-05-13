晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》台灣隊未來禁區希望？ 阿提諾打趣兒子有機會「青出於藍」

2024/05/13 07:03

阿提諾（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕在歸化資格放寬後，台灣男籃可能很快就有生力軍，對於歸化問題，籃協副理事長陳立宗認為，必須仰賴台灣所有球團的努力，且保持開放心態很重要。

 夢想家目前陣中有三位洋將有歸化意願，吉爾貝克和布依德已經符合資格，麥卡洛剩下不到100天也會達成，同時也是夢想家董事的陳立宗指出，籃協已經與球團有不少的討論，相信「很快」就能看到吉爾貝克穿上國家隊戰袍。

 籃協先前因與阿提諾談約未果，在亞洲盃男籃資格賽於禁區吃足苦頭，對於阿提諾當時的狀況，陳立宗表示，一來是當時阿提諾的狀態可能不只國家隊、連在職業賽場都遇到撞牆期，加上在與籃協一方協商上可能有一點誤會，這部分他會再去了解。

 阿提諾曾在2018-19年效力過夢想家，陳立宗透露，兩人直到現在仍保持聯繫，「其實他很感謝人生能有這樣的機會可以為台灣打球，他還跟我說，兒子也是台灣人，說不定以後在國家隊的表現會比他好，我聽了也覺得很窩心。」

 陳立宗認為，對於球員的國籍認定或是歸化問題應該要保持開放心態，像是華裔球員就是這樣的存在，「我知道有些球迷會認為不能打國家隊的就是洋將，但我們怎麼知道FIBA的規則什麼時候改，如果沒有準備好，萬一規則一改，我們又沒有這樣的人。」

 陳立宗說，不只是夢想家的球員，他也相當關心像阿拉薩、丹尼爾等曾是外籍生的選手，「誰知道規則會怎麼改，曾經也沒有人相信阿巴西會變成全本土，其實努力之後就有機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。