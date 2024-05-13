籃球》台灣隊未來禁區希望？ 阿提諾打趣兒子有機會「青出於藍」

阿提諾（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕在歸化資格放寬後，台灣男籃可能很快就有生力軍，對於歸化問題，籃協副理事長陳立宗認為，必須仰賴台灣所有球團的努力，且保持開放心態很重要。

夢想家目前陣中有三位洋將有歸化意願，吉爾貝克和布依德已經符合資格，麥卡洛剩下不到100天也會達成，同時也是夢想家董事的陳立宗指出，籃協已經與球團有不少的討論，相信「很快」就能看到吉爾貝克穿上國家隊戰袍。

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籃協先前因與阿提諾談約未果，在亞洲盃男籃資格賽於禁區吃足苦頭，對於阿提諾當時的狀況，陳立宗表示，一來是當時阿提諾的狀態可能不只國家隊、連在職業賽場都遇到撞牆期，加上在與籃協一方協商上可能有一點誤會，這部分他會再去了解。

阿提諾曾在2018-19年效力過夢想家，陳立宗透露，兩人直到現在仍保持聯繫，「其實他很感謝人生能有這樣的機會可以為台灣打球，他還跟我說，兒子也是台灣人，說不定以後在國家隊的表現會比他好，我聽了也覺得很窩心。」

陳立宗認為，對於球員的國籍認定或是歸化問題應該要保持開放心態，像是華裔球員就是這樣的存在，「我知道有些球迷會認為不能打國家隊的就是洋將，但我們怎麼知道FIBA的規則什麼時候改，如果沒有準備好，萬一規則一改，我們又沒有這樣的人。」

陳立宗說，不只是夢想家的球員，他也相當關心像阿拉薩、丹尼爾等曾是外籍生的選手，「誰知道規則會怎麼改，曾經也沒有人相信阿巴西會變成全本土，其實努力之後就有機會。」

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