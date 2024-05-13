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NBA季後賽》溜馬太狠了！打完3節就收工 32分痛宰尼克扳平系列賽

2024/05/13 07:00

哈里伯頓。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕溜馬今日在上半場就轟得對手潰不成軍，加上第三節又是一番狂轟，只打3節就提前收工，溜馬以121：89痛宰尼克，連兩場守住主場，也在東部次輪系列賽追成2：2，溜馬、尼克將在15日回紐約拚G5，看誰能搶下系列賽聽牌。

溜馬前兩場客場作戰都吞敗，前役靠著全場只拿5分的奇兵內姆哈德（Andrew Nembhard）關鍵三分彈，以111：106拿下勝利，在系列賽終於開胡。

有前一場的贏球經驗，溜馬今天在主場首節就先轟34分，且尼克更是全體大當機僅拿14分，溜馬第二節又追加35分，半場打完就以69：41遙遙領先。

溜馬第三節把領先持續擴大，尼克提前宣布棄守，第四節就變成雙方板凳球員上場練身手的時刻。

溜馬表現最佳是主控在哈里伯頓（Tyrese Haliburton）20分、6籃板及5助攻，西亞卡姆（Pascal Siakam）14分、4籃板，M.透納（Myles Turner）13分、5籃板，板凳表現最出色麥康諾（T.J. McConnell）15分、10助攻。

連兩場在客場吞敗的尼克，此仗表現最好是柏克斯（Alec Burks）的20分，一哥布朗森（Jalen Brunson）18分進帳，也是他本季季後賽的最低得分，尼克在客場輸得灰頭土臉的最大主因是團隊投籃命中率太差，命中率僅33.7％，三分球命中率更只有18.9％。

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