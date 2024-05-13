MLB》沒大谷翔平的道奇慘遭完封 達比修7局好投美日通算200勝M1

達比修有。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今繼續在客場對決教士，日籍巨星大谷翔平昨天賽後傳出背部緊繃，今天被移除先發打線。少了大谷的道奇此役遭到日本強投達比修有與教士投手群封鎖，全場僅擊出4支安打，終場以0：4落敗。

大谷翔平昨天3打數0安打，僅靠著1次四壞保送上壘，9局上第5打席時意外被換代打。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷出現背部緊繃的情況，儘管只有輕微擔憂，但大谷仍高機率不會出現在今天的先發打線中。

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休兵的大谷也與無緣與前輩達比修有對決，而達比修今天面對沒大谷的道奇打線，前4局上演完美12上12下，直到5局上2出局後面對帕黑斯（Andy Pages）才投出保送，接著被K.赫南德茲（Kike Hernandez）敲安，達比修回穩後解決羅哈斯（Miguel Rojas），度過危機。

達比修後來投完7局，僅在6局上被貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打，最終此役用101球有74顆好球，僅被敲出2支安打，投出1次保送，飆出7次三振，賽後防禦率2.43，繳出本季代表作。而教士牛棚也成功守住，讓達比修摘下本季第3勝，也是他美日通算第199勝。

道奇打線今全場僅敲出4支安打，其中貝茲就包辦2支；先發投手畢爾勒（Walker Buehler）傷癒歸隊後第2場先發，首局就遭到小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與柯朗沃斯（Jake Cronenworth）背靠背開轟，最終主投3.1局被敲5安失3分，吞下本季首敗。

畢爾勒退場後，道奇啟用4名牛棚投手，第2任的瓦蘭（Gus Varland）又遭到柏格茲（Xander Bogaerts）陽春砲狙擊，失掉道奇這場比賽的第4分，最終0：4吞敗。不過這也是道奇近期連續第19場比賽失分不超過4分，續寫隊史最佳紀錄。

畢爾勒。（美聯社）

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