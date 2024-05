MLB》賈吉本季第10轟出爐、金手套鐵捕雙響 洋基5轟煙火秀退光芒

賈吉。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與光芒3連戰最終戰,包含「法官」賈吉(Aaron Judge)本季第10發全壘打在內,條紋軍全場一共轟出5發全壘打,以10:6擊敗光芒,拿下系列賽。

洋基1局上就靠著索托(Juan Soto)高飛犧牲先持得點,前大物瓊斯(Jahmai Jones)在3局上敲出陽春砲,生涯首轟就此出爐,也點燃洋基今天的煙火秀攻勢。

請繼續往下閱讀...

4局上金手套捕手崔維諾(Jose Trevino)敲出2分砲,5局上賈吉也加入開轟行列,本季第10轟也是一發2分砲,洋基5局打完已經取得6:0大幅領先。而先發投手吉爾(Luis Gil)今僅被敲3安,投完6局無失分,送出2保送與3次三振。

Aaron Judge sends one out at the Trop #YANKSonYES pic.twitter.com/Vf2cloF8Ea