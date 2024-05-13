晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》賈吉本季第10轟出爐、金手套鐵捕雙響 洋基5轟煙火秀退光芒

2024/05/13 08:44

賈吉。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與光芒3連戰最終戰，包含「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第10發全壘打在內，條紋軍全場一共轟出5發全壘打，以10：6擊敗光芒，拿下系列賽。

洋基1局上就靠著索托（Juan Soto）高飛犧牲先持得點，前大物瓊斯（Jahmai Jones）在3局上敲出陽春砲，生涯首轟就此出爐，也點燃洋基今天的煙火秀攻勢。

4局上金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出2分砲，5局上賈吉也加入開轟行列，本季第10轟也是一發2分砲，洋基5局打完已經取得6：0大幅領先。而先發投手吉爾（Luis Gil）今僅被敲3安，投完6局無失分，送出2保送與3次三振。

然而7局下戰況突然風雲變色，被吉爾壓制的光芒打線此時爆發。洋基首任牛棚投手弗格森（Caleb Ferguson）僅投0.1局就被敲3支安打，包含一發希瑞（Jose Siri）的滿貫砲，一口氣丟掉4分。火球男博迪（Nick Burdi）上來也連丟2個保送，威佛（Luke Weaver）滿壘時丟出觸身球，讓光芒瞬間追到5：6。

不過8局下洋基再度有人加入煙火秀行列，「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）也敲出陽春砲，後續前面有開轟的崔維諾也決定再補上一發陽春砲，上演單場雙響砲，再將比分擴大為10：5。儘管光芒9局下又靠著狄亞茲（Yandy Díaz）陽春砲追回1分，但仍氣力放盡吞敗。

崔維諾。（今日美國）

吉爾。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。