MLB》賈吉本季第10轟出爐、金手套鐵捕雙響 洋基5轟煙火秀退光芒

賈吉。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與光芒3連戰最終戰，包含「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第10發全壘打在內，條紋軍全場一共轟出5發全壘打，以10：6擊敗光芒，拿下系列賽。

洋基1局上就靠著索托（Juan Soto）高飛犧牲先持得點，前大物瓊斯（Jahmai Jones）在3局上敲出陽春砲，生涯首轟就此出爐，也點燃洋基今天的煙火秀攻勢。

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4局上金手套捕手崔維諾（Jose Trevino）敲出2分砲，5局上賈吉也加入開轟行列，本季第10轟也是一發2分砲，洋基5局打完已經取得6：0大幅領先。而先發投手吉爾（Luis Gil）今僅被敲3安，投完6局無失分，送出2保送與3次三振。

Aaron Judge sends one out at the Trop #YANKSonYES pic.twitter.com/Vf2cloF8Ea — YES Network （@YESNetwork） May 12, 2024

然而7局下戰況突然風雲變色，被吉爾壓制的光芒打線此時爆發。洋基首任牛棚投手弗格森（Caleb Ferguson）僅投0.1局就被敲3支安打，包含一發希瑞（Jose Siri）的滿貫砲，一口氣丟掉4分。火球男博迪（Nick Burdi）上來也連丟2個保送，威佛（Luke Weaver）滿壘時丟出觸身球，讓光芒瞬間追到5：6。

不過8局下洋基再度有人加入煙火秀行列，「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）也敲出陽春砲，後續前面有開轟的崔維諾也決定再補上一發陽春砲，上演單場雙響砲，再將比分擴大為10：5。儘管光芒9局下又靠著狄亞茲（Yandy Díaz）陽春砲追回1分，但仍氣力放盡吞敗。

崔維諾。（今日美國）

吉爾。（今日美國）

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