MiLB》重拾「台灣怪力男」稱號！李灝宇單場雙響砲、灌5打點（影音）

李灝宇。(取自X)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎2A的台灣好手李灝宇,今天對上巨人2A的比賽,單場5打數3安打,上演雙響砲的超狂表現,幫助球隊7:0獲勝,李灝宇也重拾「台灣怪力男」的稱號。

李灝宇旅美時被球探評為費城人農場最佳的打擊新秀,然而去年因傷困擾,打擊表現明顯下滑,也在季中被交易至老虎。李灝宇在今年3月的農場30大排名單中位居老虎第15名,但他的打擊與力量評分都往下修,今年球季也尚未有過去爆炸性的表現。

不過今天對上巨人2A的比賽,李灝宇擔任先發第3棒二壘手,首打席飛球出局,3局下敲出中外野平飛一壘安打,幫助球隊先馳得點。5局下第3打席,李灝宇一棒敲出右外野方向陽春砲,再幫球隊擴大領先為2:0。

Hao-Yu Lee goes deep to the opposite field for his 2nd home run of the year. Erie leads 2-0 in the 5th. @SamLebo14 has the call. pic.twitter.com/z0g88sRHtR