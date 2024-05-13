MiLB》重拾「台灣怪力男」稱號！李灝宇單場雙響砲、灌5打點（影音）

李灝宇。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎2A的台灣好手李灝宇，今天對上巨人2A的比賽，單場5打數3安打，上演雙響砲的超狂表現，幫助球隊7：0獲勝，李灝宇也重拾「台灣怪力男」的稱號。

李灝宇旅美時被球探評為費城人農場最佳的打擊新秀，然而去年因傷困擾，打擊表現明顯下滑，也在季中被交易至老虎。李灝宇在今年3月的農場30大排名單中位居老虎第15名，但他的打擊與力量評分都往下修，今年球季也尚未有過去爆炸性的表現。

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不過今天對上巨人2A的比賽，李灝宇擔任先發第3棒二壘手，首打席飛球出局，3局下敲出中外野平飛一壘安打，幫助球隊先馳得點。5局下第3打席，李灝宇一棒敲出右外野方向陽春砲，再幫球隊擴大領先為2：0。

Hao-Yu Lee goes deep to the opposite field for his 2nd home run of the year. Erie leads 2-0 in the 5th. @SamLebo14 has the call. pic.twitter.com/z0g88sRHtR — Tigers ML Report （@tigersMLreport） May 12, 2024

李灝宇的火燙手感尚未就此冷卻，6局下隊友也開始加入得分行列，取得4：0領先，此時2出局一、三壘有人再次輪到李灝宇，這回他將小白球送到左、中外野方向，又是一發3分砲，比分也瞬間來到7：0，李灝宇上演單場雙響砲，幫助球隊奠定勝基。

此役李灝宇4打數3安打繳出猛打賞，還包含2支全壘打，一口氣包辦5分打點，回到本壘得到2分。本季李灝宇的打擊三圍為.273/.357/.436，攻擊指數0.793，累積3轟、18分打點。

Hao-Yu Lee crushes a 3-run bomb to center to put Erie up 7-0. It’s his 2nd home run of the day and his 3rd of the year. @SamLebo14 calls it. pic.twitter.com/8x7XBzz1AN — Tigers ML Report （@tigersMLreport） May 12, 2024

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