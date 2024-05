鄧愷威。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在巨人3A打拚的台灣投手鄧愷威今天後援2局痛失4分,吞下本季第2敗,目前防禦率高達14.25。

巨人3A今日對戰天使3A,鄧愷威在6局下半登板,該局送出2K,投出乾淨俐落三上三下。巨人3A在7上攻下2分超前比數,取得3:2領先優勢。

鄧愷威7下續投遇亂流,在2出局二壘有人時,控球走鐘連丟2保送堆成滿壘,接著挨滿貫砲遭到重擊,讓對手逆轉戰局,最終巨人3A以3:6輸球,鄧愷威承擔敗投。

鄧愷威今日後援2局用了46球,被敲2支安打、包括挨1轟,失掉4分責失,投出2三振、2保送,賽後防禦率為14.25。

THAT ONE'S FOR YOU, URSULA!



ELLIOT SOTO PUTS US ON TOP WITH A GRAND SLAM! pic.twitter.com/3vijOvBtM5