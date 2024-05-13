MLB》奇蹟重生！前藍鳥王牌78球投完7局0責失 曝不再核爆最大關鍵

馬諾亞。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今以1：5敗給雙城，不過天大的好消息是，前王牌投手馬諾亞（Alek Manoah）投7局僅用78球，繳出一場無責失分的超優質先發，對比本季核爆的初登板以及在小聯盟的慘狀，馬諾亞今天脫胎換骨，賽後他也透露自己復活的關鍵。

馬諾亞去年在小聯盟防禦率高達14.09，今年也好不到哪去，5場出賽防禦率8.69，上一戰迎來大聯盟本季初登板，僅投4局就掉7分。今天本季第2場先發，馬諾亞主投7局僅被敲出4支安打，包含1轟，失掉3分，不過受隊友失誤影響，3分皆非自責分，另送出6K，只有1保送。

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「外頭有很多雜音，但我每天都很努力訓練。」馬諾亞表示，「我得到球團所有人的巨大支持，我知道他們相信我，我只需要上場好好比賽。」馬諾亞透露，自己今天做最好的就是積極進攻好球帶，並相信身後的隊友。

對於上一戰的表現，馬諾亞指出，他有時會太執著將球放在好球帶的邊邊角角，過於求好心切反而讓他無法像過去充滿自信的投球。另外這場比賽，馬諾亞在配球上也做出改變，相比前一戰面對左打只投了1顆變速球，馬諾亞這次投了19顆變速球，也收到好的效果。

藍鳥總教練施耐德（John Schneider）也對馬諾亞今天的表現讚譽有加，「我們花了很多時間與他討論他的投球，上一次先發我告訴他，他的實力就在那裡，我認為他今天完全找回狀態，表現很出色。」施耐德直言，馬諾亞今天的投球內容令人鼓舞。

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