MLB》上次登板已是568天前 洋基牛棚好手驚傳手肘發炎、暫停復健

崔維諾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以1年150萬美元、含2025年500萬美元球隊選項，續簽32歲牛棚右投崔維諾（Lou Trivino），然而他去年因傷整季報銷，沒想到今天又傳出手肘發炎的消息，只能被迫暫停復健。

崔維諾在2022年從運動家被交易至洋基，該季他在洋基出賽25場，防禦率僅1.66，然而他上一次在大聯盟登板也是在該年球季，於2022年10月23日在美聯冠軍戰對上太空人，已經是568天前的事。

請繼續往下閱讀...

去年崔維諾就因傷，開季從傷兵名單出發，並於5月韌帶置換手術（Tommy John），整季報銷。今年球季，崔維諾已經開始進行復健，然而《紐約郵報》今報導，崔維諾日前在與名醫Neal ElAttrache和洋基隊醫會面後，診斷出右手肘發炎情況，必須暫停復健。

報導指出，目前崔維諾楚瑜暫時關機3到4週的第2週。總教練布恩（Aaron Boone）今透露，崔維諾沒有任何和韌帶相關的疑慮，目前就醫生診斷來看，他們認為崔維諾應屬於輕微傷勢。

崔維諾今年與同樣動TJ手術的隊友艾佛羅斯（Scott Effross）一起在洋基球員發展中心復健，布恩表示，艾佛羅斯很快地就能展開實戰投打訓練，並期待今夏就能成為洋基牛棚的選項之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法