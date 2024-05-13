MLB》前大物扛生涯首轟！洋基小將只想感謝1人：我們經歷太多了...

瓊斯。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基團隊今對上光芒扛出5發全壘打，其中第一發來自於前大物瓊斯（Jahmai Jones），而這也是他生涯首轟。同時今天也是美國時間的母親節，賽後瓊斯感動表示，要把這支全壘打獻給自己的母親。

26歲的瓊斯過去曾高居天使農場頭號新秀，然而他在2020年登上大聯盟後只獲得了36場的出賽機會，今年2月遭釀酒人DFA後，洋基也將他從讓渡名單中撿走。

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在今天之前，瓊斯本季僅累積6個打席，不過此役對上光芒，瓊斯獲得先發左外野手機會，而他也抓緊良機，在3局上敲出陽春砲，生涯首轟也就此出爐。賽後當他回到更衣室，所有隊友都在慶祝勝利，但這天，瓊斯等待的是來自母親的簡訊。「她對我說，我為你感到高興。」

1st Big League homer for Jahmai Jones



We see you, dawg! pic.twitter.com/awQdcIWC7A — New York Yankees （@Yankees） May 12, 2024

瓊斯表示，「能在母親節做到（擊出生涯首轟）很特別，我迫不及待打電話給她了。」瓊斯的父親在他快14歲時就因腦動脈瘤去世，從那時起，瓊斯的母親扛起一家生計。「我母親對我來說就是一切，我們經歷太多了，今天能做到這點，我無法用言語形容，沒有她，我肯定無法站在這裡。」

總教練布恩（Aaron Boone）稱讚瓊斯，「他每天都能帶來相同的能量，他接受自己的角色，努力訓練，隨時做好準備。」今天也有開轟的托瑞斯（Gleyber Torres）也給予瓊斯肯定，「他是很勤奮的人，今天他得到上場機會，表現非常出色，這就是棒球美妙之處。」

被問及是否對本季出賽有限的角色感到沮喪，瓊斯笑著回應，「我很難有難過的一天，我愛棒球，我愛身為這個團隊的一份子，我們正在贏球才是最重要的，無論是什麼角色我都接受，只要球隊能獲勝，你永遠會看見我臉上的笑容。」

瓊斯。（今日美國）

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