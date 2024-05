MLB》前大物扛生涯首轟！洋基小將只想感謝1人：我們經歷太多了...

瓊斯。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基團隊今對上光芒扛出5發全壘打,其中第一發來自於前大物瓊斯(Jahmai Jones),而這也是他生涯首轟。同時今天也是美國時間的母親節,賽後瓊斯感動表示,要把這支全壘打獻給自己的母親。

26歲的瓊斯過去曾高居天使農場頭號新秀,然而他在2020年登上大聯盟後只獲得了36場的出賽機會,今年2月遭釀酒人DFA後,洋基也將他從讓渡名單中撿走。

在今天之前,瓊斯本季僅累積6個打席,不過此役對上光芒,瓊斯獲得先發左外野手機會,而他也抓緊良機,在3局上敲出陽春砲,生涯首轟也就此出爐。賽後當他回到更衣室,所有隊友都在慶祝勝利,但這天,瓊斯等待的是來自母親的簡訊。「她對我說,我為你感到高興。」

