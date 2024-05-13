晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》達比修有7局好投寫131年首見紀錄！沒能對決大谷翔平很失望

2024/05/13 11:02

達比修有。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有今天面對道奇，繳出7局0失分的超優質先發，拿下本季第3勝，也是他美日通算第199勝，而他更寫下一項131年來大聯盟首見紀錄。不過今天無緣對決大谷翔平，也讓達比修賽後坦言很失望。

達比修有今7局僅被敲2支安打，沒有失分。根據大聯盟官網教士隊隨隊記者卡薩維爾（AJ Cassavell）指出，達比修是繼席斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）與沃德倫（Matt Waldron）後，教士連續第4名投滿5局且僅被敲2安的先發投手，寫下大聯盟1893年以來首見紀錄。

不過由於大谷翔平昨天傳出背部緊繃，今天並未出賽，達比修也無緣與學弟對決。賽後他表示，自己和大谷在昨天就有交談，「他說他的腰有點不舒服，我從沒想到他會沒辦法上場，幾週前我還一直期待能對決道奇，這真的很令人失望，但我希望他趕快好起來。」

而大谷在今天賽前也表示，雖然自己無法上場，但仍能透過在場下觀察達比修的表現，也是學習良機。對此達比修笑著表示，「我不這麼認為！」他還透露，自己平常也會觀察大谷的動作，和跑步方式來學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。