MLB》達比修有7局好投寫131年首見紀錄！沒能對決大谷翔平很失望

達比修有。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有今天面對道奇，繳出7局0失分的超優質先發，拿下本季第3勝，也是他美日通算第199勝，而他更寫下一項131年來大聯盟首見紀錄。不過今天無緣對決大谷翔平，也讓達比修賽後坦言很失望。

達比修有今7局僅被敲2支安打，沒有失分。根據大聯盟官網教士隊隨隊記者卡薩維爾（AJ Cassavell）指出，達比修是繼席斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）與沃德倫（Matt Waldron）後，教士連續第4名投滿5局且僅被敲2安的先發投手，寫下大聯盟1893年以來首見紀錄。

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不過由於大谷翔平昨天傳出背部緊繃，今天並未出賽，達比修也無緣與學弟對決。賽後他表示，自己和大谷在昨天就有交談，「他說他的腰有點不舒服，我從沒想到他會沒辦法上場，幾週前我還一直期待能對決道奇，這真的很令人失望，但我希望他趕快好起來。」

而大谷在今天賽前也表示，雖然自己無法上場，但仍能透過在場下觀察達比修的表現，也是學習良機。對此達比修笑著表示，「我不這麼認為！」他還透露，自己平常也會觀察大谷的動作，和跑步方式來學習。

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