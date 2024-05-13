NBA季後賽》愛德華茲44分沒用！約基奇、A.戈登聯手率金塊扳平灰狼

約基奇（左）。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕金塊今在G4全員大爆發，約基奇進帳35分、7籃板、7助攻，A.戈登12投11中拿27分，率隊以115：107擊敗灰狼，在西部季後賽次輪系列賽扳成2：2平手，灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在主場轟44分做白工。

金塊在前一場用大勝扳回一場，今天也證明衛冕軍非省油的燈，即使愛德華茲首節拿11分，助灰狼一度領先到7分，但A.戈登（Aaron Gordon）在上半場6投6中拿14分，讓金塊掌握局勢，兩節打完以64：49領先。

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第三節輪到穆雷（Jamal Murray）表演，他8投5中拿12分，A.戈登持續保持百分之百命中率，3次出手全進得9分，灰狼的愛德華茲單節進帳14分，還有灌籃演出，無奈隊友進攻能量不足，金塊依舊保持雙位數領先。

最多落後18分的灰狼，在決勝節一度追到只差6分，但約基奇（Nikola Jokic）總能投進重要進球，澆熄對手的反撲氣燄，他單節獨拿16分，率領金塊取得重要一勝，避免落入被聽牌的險境。

金塊8人上陣都有得分，約基奇豪取35分，A.戈登拿27分、7籃板、5助攻、2阻攻，穆雷斬獲19分，共5人得分達雙位數。

至於灰狼愛德華茲猛轟43分、5籃板、5助攻，康利（Mike Conley）和湯斯（Karl-Anthony Towns）各13分，戈貝爾有11分、12籃板，但防守沒能壓制金塊的火力，讓對手投籃命中率超過5成，種下敗因。

A.戈登與愛德華茲。（今日美國）

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