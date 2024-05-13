中職》富邦萌萌PET隊集合啦！PET隊夥伴席限定開賣、大禮包等你拿

富邦悍將「萌萌PET隊」PET隊夥伴席套票。（富邦悍將提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕初夏的午後，最適合與毛小孩們同樂，呼叫萌萌們集合啦！6月1日（六）、2日（日）悍將邀請毛小孩們一起來參加「萌萌PET隊」!主題日限定「PET隊夥伴席」將於5月16日（四） 12:30起於富邦悍將售票網開始販售，歡迎悍將家人帶著萌寵夥伴一起到新莊城堡加入萌萌PET隊，一同為悍將熱血應援，與毛小孩們一起享受棒球時光！

帶著毛小孩們來到新莊棒球場一起看球吧！前年悍將首度推出「寵物同樂席」獲得家人們好評，今年再度推出「PET隊夥伴席」在萌萌PET隊兩天主題日限定登場，當日A11-A13區為寵物特別席位，全區採取自由入座，門票售價為550元，購買該區門票可攜帶一隻寵物入場，還可以獲得毛孩專屬「悍將寵物摺疊碗」一個，另外還有毛孩乾杯、臭味滾、陪心寵糧和沙發馬鈴薯等多個品牌共同提供專屬毛孩的大禮包以及2024年全台最大、7/5-7/8首度在南港雙樓層1F、4F盛大展出的展昭台北寵物用品展門票（市價$200元/張），全部都要送給購買「PET隊夥伴席」的悍將家人及毛小孩們！

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為了迎接毛小孩們來到新莊棒球場，場外將打造專屬萌萌們的「PET隊夥伴放電站」，各種寵物公園的遊樂設施搬進場邊，讓萌寵們可以自由穿梭玩耍，也可以跟主人一起合影留念，另外還有專屬 PET隊夥伴的闖關活動「毛起來吃-定力大挑戰」、「毛起來蓋-萌掌拓印」，讓家人與毛小孩留下專屬回憶！

主題日限定「PET隊夥伴席」將於5月16日（四）12:30起於富邦悍將售票網開始販售，席次數量有限，售完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

PET隊夥伴席注意事項：

1.攜帶之寵物限制30公斤以下。

2.寵物僅可於管制區域內落地，且須以牽繩管控；除上述區域外，寵物不可落地，皆需使用提籃或推車等裝載，飼主可評估寵物適合之攜帶方式。

3.由於球場天氣悶熱且吵雜，請評估寵物之身心狀態再進行購票。

4.請注意比賽飛球及寵物互動狀況，飼主應盡保護之責任，若發生意外或衝突請自行負責。

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